В Петербурге отменили выступление группы "Звери" во время ПМЭФ

Анонсированное выступление группы "Звери" на бесплатном концерте во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было отменено, вместо них выступят группы "Чиж и Со" и "Джанго". Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на организаторов.

16 июня на Дворцовой площади должен состояться ежегодный концерт "Рок над Невой", который проводится в рамках фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны", - сообщает Север.Реалии. Мероприятие проходит при поддержке Фонда "Росконгресс" и правительства Петербурга. Выступление "Зверей" было анонсировано 30 мая в официальной группе ПМЭФ во "ВКонтакте".

"Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики – группа "Звери". Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену", – говорилось в заявлении организаторов.



После этого анонса декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот 5 июня написал в блоге, что лидер группы Рома Зверь выступал против войны в Украине, что, по мнению Кота, делает его "настоящим представителем пятой колонны".

6 июня депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин обратился к прокурору Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление группы "Звери" на Дворцовой площади.

"Выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и её населения", – написал депутат.

В комментарии "Фонтанке" в комитете по культуре заявили, что власти не анонсировали выступления группы "Звери" и договора заключено не было, "так что говорить именно о замене артистов на главном концерте ПМЭФ – неправильно". Группа отмену выступления не комментировала.

После начала войны в Украине группа "Звери" в своей группе в фейсбуке сделала заявление о том, что выступает против войны в Украине. Лидер группы Рома Зверь (Роман Билык) в своем инстаграме также осудил российское вторжение в Украину. Роман Билык с 1989 по 1993 годы жил в Мариуполе и некоторое время – в Киеве. После аннексии Крыма группа ни разу не давала концерты на полуострове.

Это не первый случай отмены в России концертов исполнителей, выступивших против войны в Украине; нередко их отменяют, ссылаясь на технические причины. Также сообщалось, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены.