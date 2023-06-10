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В Петербурге отменили выступление группы "Звери" во время ПМЭФ

Лидер группы "Звери" Роман Билык во время выступления

Анонсированное выступление группы "Звери" на бесплатном концерте во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было отменено, вместо них выступят группы "Чиж и Со" и "Джанго". Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на организаторов.

16 июня на Дворцовой площади должен состояться ежегодный концерт "Рок над Невой", который проводится в рамках фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны", - сообщает Север.Реалии. Мероприятие проходит при поддержке Фонда "Росконгресс" и правительства Петербурга. Выступление "Зверей" было анонсировано 30 мая в официальной группе ПМЭФ во "ВКонтакте".

"Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики – группа "Звери". Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену", – говорилось в заявлении организаторов.

После этого анонса декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот 5 июня написал в блоге, что лидер группы Рома Зверь выступал против войны в Украине, что, по мнению Кота, делает его "настоящим представителем пятой колонны".

6 июня депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин обратился к прокурору Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление группы "Звери" на Дворцовой площади.

"Выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и её населения", – написал депутат.

В комментарии "Фонтанке" в комитете по культуре заявили, что власти не анонсировали выступления группы "Звери" и договора заключено не было, "так что говорить именно о замене артистов на главном концерте ПМЭФ – неправильно". Группа отмену выступления не комментировала.

После начала войны в Украине группа "Звери" в своей группе в фейсбуке сделала заявление о том, что выступает против войны в Украине. Лидер группы Рома Зверь (Роман Билык) в своем инстаграме также осудил российское вторжение в Украину. Роман Билык с 1989 по 1993 годы жил в Мариуполе и некоторое время – в Киеве. После аннексии Крыма группа ни разу не давала концерты на полуострове.

Это не первый случай отмены в России концертов исполнителей, выступивших против войны в Украине; нередко их отменяют, ссылаясь на технические причины. Также сообщалось, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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