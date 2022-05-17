В Петербурге перенесли спектакль, в котором участвует группа "Би-2"

В Санкт-Петербурге спектакль "Письма и песни", в котором участвуют музыканты группы "Би-2" и "Квартет И", перенесли. Об этом сообщается в паблике группы во "ВКонтакте".



"По независящим от организатора причинам спектакль переносится. Новая дата выступления станет известна в ближайшее время", - говорится в заявлении.



28 апреля группа Би-2 отказалась выступать в Омске из-за баннера "Zа президента", который висел на концертной площадке "Красная Звезда". Убирать плакат запретили, тогда организаторы решили завесить ее черным полотном, но и с этим администрация клуба не согласилась. В итоге коллектив просто уехал. Отменённый концерт должен был пройти в рамках тура группы "Нам не нужен герой". Местные власти не имели отношения к организации мероприятия.

После инцидента в Омске концерты "Би-2" были отменены в Пензе, Астрахани, Уфе и Казани. Инициаторами этого стали местные власти.