Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Петербурге перенесли спектакль, в котором участвует группа "Би-2"

Группа Би-2 (Архивное фото)

В Санкт-Петербурге спектакль "Письма и песни", в котором участвуют музыканты группы "Би-2" и "Квартет И", перенесли. Об этом сообщается в паблике группы во "ВКонтакте".

"По независящим от организатора причинам спектакль переносится. Новая дата выступления станет известна в ближайшее время", - говорится в заявлении.

28 апреля группа Би-2 отказалась выступать в Омске из-за баннера "Zа президента", который висел на концертной площадке "Красная Звезда". Убирать плакат запретили, тогда организаторы решили завесить ее черным полотном, но и с этим администрация клуба не согласилась. В итоге коллектив просто уехал. Отменённый концерт должен был пройти в рамках тура группы "Нам не нужен герой". Местные власти не имели отношения к организации мероприятия.

После инцидента в Омске концерты "Би-2" были отменены в Пензе, Астрахани, Уфе и Казани. Инициаторами этого стали местные власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG