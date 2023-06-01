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В Петербурге полицейский получил 2,5 года тюрьмы по делу о пытках

Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего старшего лейтенанта полиции Павла Марчука к 2,5 годам колонии по делу о пытках задержанного электрошокером. Об этом сообщает проект "Травмпункт".

Марчука признали виновным по статье о превышении полномочий с применением спецсредств. Бывгему полицейскому также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

По версии следствия, в День полиции 10 ноября 2021 года житель Петербурга Хачик Джоргнцян в компании друзей вышел из ресторана на Комендантском проспекте, после чего их задержали полицейские. Марчук надел на Джоргнцяна наручники и дважды применил электрошокер, хотя задержанный не сопротивлялся.

В отделе полиции, как следует из материалов дела, "старший лейтенант, осознавая, что задержанный не может оказать сопротивления, применил к нему удушающий прием, затем Марчук отвел Джоргнцяна в комнату дежурного по разбору, где отсутствует камера видеонаблюдения". Там полицейский бросил его на пол и ещё минимум восемь раз использовал электрошокер.

Сообщается, что крики Джоргнцяна услышала коллега Марчука. Она открыла дверь и потребовала прекратить насилие над задержанным. Позднее задержанного отпустили из отдела с протоколом о мелком хулиганстве и штрафом в 500 рублей. Джоргнцян сразу после освобождения обратился к адвокату, написал заявление в Следственный комитет и зафиксировал побои: ушибы головы и ожоги живота, грудной клетки и спины.

Марчук признал свою вину на первом же судебном заседании.

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