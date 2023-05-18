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В Петербурге после обысков задержаны члены "Объединения перевозчиков"

Сергей Владимиров

В Санкт-Петербурге проходят обыски в офисе и квартирах активистов "Объединения перевозчиков России". Об этом в четверг сообщил, в том числе, проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Одновременно сообщается о задержании руководителя организации Сергея Владимирова, руководителя петербургского отделения Сергея Понежа и ещё одного активиста. "Фонтанка" пишет, что это некий Евгений Ситников.

Задержанных доставили в здание ФСБ на Литейном проспекте. "По всей видимости, завтра будет мера пресечения по Ситникову. Вероятно, Владимирова могут отпустить под подписку о невыезде, так как у него найдены только [оружейные] патроны. Что касается Понежа, у того вроде никаких запрещенных предметов найдено не было", — рассказал Динар Идрисов в беседе с "Фонтанкой".

По словам правозащитника, обыски проходят в рамках дела о подготовке к теракту, но с чем именно оно связано, неизвестно. Идрисов предположил, что речь может идти о расследовании деятельности так называемых "оружейников". Так называют людей, которые переделывают выхолощенное оружие в боевое, что запрещено законом. Идрисов отметил, что из открытых источников узнал о задержании за последнюю неделю десятков "оружейников" по всей стране.

Телеграм-канал ГОРН написал, что во время обысков сотрудники ФСБ искали оружие и взрывчатку, а от самих общественных деятелей требовали "признаться чуть ли не в подготовке покушения на убийство президента".

Официальный комментарий правоохранительных структур не приводится.

  • Сергей Владимиров – строитель и бывший дальнобойщик. В 2015 году вместе с коллегой Андреем Баужитиным он организовал всероссийскую стачку перевозчиков против "Платона" — системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. Оператором системы в том числе выступает компания Игоря Ротенберга – брата близкого друга Владимира Путина. Полугодовая забастовка водителей в разных регионах привела к уменьшению тарифов, а также созданию "Объединения перевозчиков России", напоминает проект Север.Реалии.
  • В 2017 году организацию признали иностранным агентом, самого Владимирова задерживали больше 15 раз за организацию митингов и неповиновение властям.
  • В ноябре 2021 года инспекторы ДПС остановили автомобиль Владимирова и без объяснения причин попросили предоставить документы. Отказ Владимирова вызвал конфликт, в результате которого к водителю применили силу, а суд отправил его под арест на 10 суток.

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