В Петербурге появился первый ЛГБТ-музей. Он будет открыт всего пять дней

В Санкт-Петербурге 27 ноября открылся квир-музей. Его создатель - ЛГБТ-активист и краевед Петр Воскресенский. Из-за недавно принятого Госдумой закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ музей проработает всего пять дней - потом его существование станет незаконным. О первой и в обозримом будущем последней квир-выставке в России рассказывает Север.Реалии.

На входе посетителей музея встречает портрет Петра Чайковского — русского композитора и одного из самых известных геев времён царской России. Именно после посещения музея композитора в Клину Воскресенскому пришла идея создать квир-музей. Коллекцию предметов искусства для него он собирал два с половиной года.

По словам Воскресенского, создатель музея Чайковского , его родной брат Модест, который также был геем, пристроил к усадьбе маленький корпус, где поселился сам. И в кабинете Модеста Чайковского можно увидеть сохранённый квир-интерьер той эпохи, объясняет Воскресенский.

Узнаваемый "гомосексуальный" интерьер XIX века – это античные скульптуры и статуэтки, изображающие юношей. Например, герой древнегреческой мифологии Нарцисс, который воспринимается не только как символ гордыни, но и как символ однополой любви. Или Антиной – возлюбленный римского императора Андриана. С XVIII века изображения с ним стали репродуцировать, в том числе как квир-символы.

Три камеи с Антиноем есть в коллекции музея. Две из них были изготовлены в СССР в 1950 годах, когда геев ещё отправляли в ГУЛАГи за "мужеложство". Четвёртая камея с Антиноем приколота брошью на рубашке самого Петра Воскресенского.

В коллекции петербургского квир-музея есть также первое издание трактата священника Павла Флоренского "Столп и утверждение истины" (1914) . Современники видели в книге заявление о дружбе с гомосексуальным оттенком и упрекали священника в том, что он пытается "оправославить античные нравы".

Всего в экспозицию входят около трёх десятков артефактов, которые показывают, как однополая любовь и трансгендерность проявлялась в искусстве в прошлые века. Все статуэтки и редкие книги Петр Воскресенский несколько лет подряд выискивал в интернете, в антикварных лавках, на аукционах.

Через пять дней выставка будет официально закрыта. Пётр Вознесенский не исключает, что его музей станет "музеем в изгнании" или "музеем-беженцем", открывшись в другой, более свободной стране. И надеется, что в будущем все экспонаты снова можно будет легально выставить в России.