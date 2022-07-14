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В Петербурге появился стихийный мемориал учёному Дмитрию Колкеру

Жители Санкт-Петербурга создали стихийный мемориал памяти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который умер в СИЗО через два дня после ареста. Фотография профессора и лист с фабулой уголовного дела появились на Воскресенской набережной возле памятника жертвам политических репрессий. Об этом сообщает "Бумага".

54-летний Дмитрий Колкер был арестован 30 июня. Его обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае. Профессора забрали из частной клиники, где он находился в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы. С адвокатом и родственниками ему встретиться не дали. Колкера перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Суд арестовал его на два месяца по справке терапевта областной больницы, который его не лечил, а в документе указал неверный диагноз - рак предстательной железы.

В ночь на 2 июля он умер в московской больнице, куда его отвезли из изолятора. К врачам его доставили за пару часов до смерти. Родственникам сообщили о его смерти официальной телеграммой.

Дочь Колкера заявила, что его тело не выдают родственникам. Сын профессора рассказал, что семья должна будет за свой счет транспортировать тело в Новосибирск из Москвы. Семье ученого не возвращают его паспорт, рассказала защита профессора.

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