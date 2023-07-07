В Петербурге прекратил работу центр "Действие", объявленный "иноагентом"

Комьюнити-центр "Действие", который занимался поддержкой ЛГБТК+ людей и профилактикой ВИЧ-инфекции, заявил о прекращении работы из-за внесения организации в реестр "иностранных агентов". Об этом говорится в соцсетях центра.

"Какими бы ни были законы и времена, такие люди, как мы, остаются. Продолжайте любить, творить, радоваться и находить друг друга. А еще - не сдавайтесь и не теряйте контакты. Мы всегда несли идеи солидарности, единения и взаимоподдержки. И надеемся, что комьюнити-центр будет жить в вашей памяти, благодаря каждой проведённой минуте в его стенах и каждому человеку, которого вы в них встретили", - говорится в заявлении центра.

"Действие" внесли в реестр "иноагентов" 23 июня 2023 года. По мнению ведомства, центр "распространял материалы иностранных агентов, пропагандировал ЛГБТ-отношения, которые противоречат государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

"Действие" работало в Петербурге с 2015 года. Это было пространство для поддержки транс-людей и квир-персон.