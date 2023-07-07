В Петербурге прекратил работу центр "Действие", объявленный "иноагентом"

Комьюнити-центр "Действие", который занимался поддержкой ЛГБТК+ людей и профилактикой ВИЧ-инфекции, заявил о прекращении работы из-за внесения организации в реестр "иностранных агентов". Об этом говорится в соцсетях центра.
"Какими бы ни были законы и времена, такие люди, как мы, остаются. Продолжайте любить, творить, радоваться и находить друг друга. А еще - не сдавайтесь и не теряйте контакты. Мы всегда несли идеи солидарности, единения и взаимоподдержки. И надеемся, что комьюнити-центр будет жить в вашей памяти, благодаря каждой проведённой минуте в его стенах и каждому человеку, которого вы в них встретили", - говорится в заявлении центра.
"Действие" внесли в реестр "иноагентов" 23 июня 2023 года. По мнению ведомства, центр "распространял материалы иностранных агентов, пропагандировал ЛГБТ-отношения, которые противоречат государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Действие" работало в Петербурге с 2015 года. Это было пространство для поддержки транс-людей и квир-персон.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. По закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, за это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для организаций.
- Закон был резко раскритикован правозащитными и ЛГБТ+ организациями, отметившими, что он усиливает стигматизацию и дискриминирует ЛГБТ+ сообщество.
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