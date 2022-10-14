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В Петербурге проходят "облавы" с вручением повесток

Мобилизованные в Ростове-на-Дону

Жители ряда районов Санкт-Петербурга сообщают об "облавах" на мужчин молодого возраста, которым сотрудники полиции и военкоматов вручают повестки для явки в военкомат прямо в подъездах жилых домов. Об этом, в частности, пишут издания "Фонтанка", "База", телеграм-канал "Ротонда" со ссылками на многочисленные сообщения в соцсетях.

Как пишет "Ротонда", как минимум в двух районах полицейские и сотрудники военкоматов подстерегают тех, кто выходит утром на работу. Они встают в подъездах жилых комплексов и не пропускают людей, пока они не возьмут повестку.

По сообщению "Фонтанки", на концентрацию полиции обратили внимание жители ЖК "Ладожский парк" в Невском районе. Отмечается, что в поисках резервистов "стучат и звонят во все квартиры подряд". Накануне сообщалось о подобных действиях в Калининском районе. Издание "Сота" публикует видео вручения повесток в подъезде дома, как утверждается, в 7.30 утра.

В администрации Калининского района заявили, что вручение повесток проходит "для уточнения учетных данных". В Петербурге уже призывали граждан, которые приходили в военкомат только для сверки документов для отсрочки.

О подобных облавах сообщали также в Москве. Радио Свобода сообщало о том, что сотрудники военкомата пришли ночью в одно из московских общежитий. Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов написал, что у метро "Щёлковская" "хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь". Подобная практика вызвала недовольство влиятельного члена Совета Федерации Андрея Клишаса, который написал, что "действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы" должна быть дана правовая оценка".

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Власти заявили, что не будут призывать всех военнообязанных, и назвали мобилизацию частичной. При этом Минобороны даны большие полномочия по определению числа мобилизованных. Уже поступают сообщения о гибели мобилизованных в Украине - хотя власти обещали, что они отправятся на фронт только после подготовки.

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