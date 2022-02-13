В Петербурге прошли пикеты в поддержку Уварова и Мусаевой

В Санкт-Петербурге активисты провели одиночные пикеты в поддержку осужденного подростка из Канска Никиты Уварова и находящейся под арестом Заремы Мусаевой. Об этом сообщает Север.Реалии.
Активисты вышли поддержать 16-летнего анархиста Никиту Уварова, которого приговорили к 5 годам лишения свободы, и Зарему Мусаеву, находящуюся в СИЗО Грозного.
- Уварова и двух его товарищей задержали осенью 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговоренного к шести годам колонии по делу о поджоге офиса "Единой России". Одну из листовок подростки наклеили на здание городского управления ФСБ в Канске. Их обвинили в прохождении обучения для совершения террористической деятельности.
- 10 февраля Восточный окружной военный суд огласил приговор троим подросткам из Канска – Никита Уваров получил 5 лет колонии, двое других подсудимых освобождены от уголовной ответственности.
- 11 февраля активисты Бессрочного протеста вывесили на Невском проспекте в Петербурге баннер в поддержку осуждённого 16-летнего Никиты Уварова.
- Ночью 21 января Зарему Мусаеву – супругу судьи Верховного Суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева избили в квартире в Нижнем Новгороде и увезли на допрос люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Власти Чечни считают сыновей пары Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых причастными к администрированию телеграм-канала "1ADAT" (признан Заводским райсудом Грозного экстремистским и заблокирован), критикующего действующую в республике власть.
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