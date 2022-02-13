В Петербурге прошли пикеты в поддержку Уварова и Мусаевой

В Санкт-Петербурге активисты провели одиночные пикеты в поддержку осужденного подростка из Канска Никиты Уварова и находящейся под арестом Заремы Мусаевой. Об этом сообщает Север.Реалии.

Активисты вышли поддержать 16-летнего анархиста Никиту Уварова, которого приговорили к 5 годам лишения свободы, и Зарему Мусаеву, находящуюся в СИЗО Грозного.