В Петербурге против двух человек возбудили дела за комментарии о войне

В Санкт-Петербурге по обвинениям в оправдании терроризма задержаны два противника войны в Украине. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Фамилии задержанных пока не сообщается, известно, что одному из них 42 года, а второму - уроженцу Украины - 59.

Телеграм-канал "Оперативные сводки" утверждает, что один из задержанных - работник радиозавода, который в интернете "призывал к разделению России, радовался смерти наших бойцов в зоне СВО и терактам ВСУ". Второй обвиняемый, о задержании которого пишет

"Фонтанка", по данным этого издания, является пользователем соцсети ВКонтакте, где "часто выражал свое мнение, которое не совпадало с точкой зрения патриотично настроенных граждан". По данным следствия, в октябре прошлого года он написал в соцсети нечто "противозаконное".

Не сообщалось о том, избрали ли задержанным меру пресечения.

По данным ОВД-Инфо, в России на данный момент возбуждены более 750 уголовных дел, связанных с протестами против войны в Украине. Как правило, речь идёт о преследовании высказываний в соцсетях (дела о так называемых фейках об армии, её дискредитации, оправдании терроризма, реабилитации нацизма и так далее).