Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии

На процессе в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга художницу Сашу Скочиленко, обвиняемую в распространении фейков об армии, приговорили к 7 годам колонии. Приговор огласила судья Оксана Демяшева. Гособвинитель запрашивал для Скочиленко восемь лет лишения свободы.

После оглашения приговора люди, пришедшие поддержать Скочиленко, начали скандировать: "Позор!". Часть из них достала листы формата А4 с фразой "этапом следовать не должна", передаёт "Север.Реалии".

Ранее 16 ноября Саша Скочиленко выступила в суде с последним словом. Ей предъявили обвинение после того, как она поменяла пять ценников в магазине "Перекресток" на бумажки с данными о количестве погибших в Украине и призывами остановить войну.

"Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: "Неужели за это теперь у нас сажают?"...Моё дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись его закрытия. В личной беседе с моим адвокатом он сказал: "Я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как у Саши Скочиленко"", - сказала обвиняемая в последнем слове. "Север.Реалии" публикует полный текст выступления.

Среди прочего художница высказала мнение, что и гособвинитель "в глубине души" не хочет участвовать процессе над ней. "Мне кажется, что он пришел в прокуратуру, чтобы сажать реальных преступников и злодеев - убийц, насильников, совратителей несовершеннолетних. А все оказалось совсем иначе: нужно сажать тех, кого надо посадить, - и это залог продвижения по карьерной лестнице. Это сложившаяся система", - сказала Скочиленко.

На выходе из зала суда после последнего слова обвиняемую встретили овациями, которые не прекращались несколько минут, передаёт SOTA.

Гособвинитель на процессе называл квалификацию дела Скочиленко правильной. Он отмечал, что саму художницу стоит наказать за "заведомо ложные сообщения", потому что "врать про защитников своего Отечества недопустимо", приводит слова обвинителя "Медиазона".

Адвокаты в ходе прений говорили, что "ложность" сообщений обвинение доказать не смогло, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствовала нормам экспертной деятельности. Сторона защиты настаивает, что художницей двигало "абсолютно человечное и непреступное" желание остановить войну.