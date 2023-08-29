В Петербурге с почестями похоронили убийцу ЛГБТ-активистки Григорьевой

В Санкт-Петербурге на Северном кладбище с почестями похоронили осужденного за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой Алексея Волнянко. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на корреспондента, который присутствовал на церемонии.



Во время похорон Волнянко несколько человек в военной форме сделали выстрелы в воздух, а также играл оркестр. На надгробии указано, что он умер 13 июня 2023 года. На фотографии, которая стоит около креста, Волнянко в военной форме и с оружием в руках.

Алексей Волнянко был приговорен к восьми годам и одному месяцу колонии в октябре 2020 года. Предположительно, он мог быть завербован в ЧВК "Вагнер" и погибнуть во время полномасштабного вторжения России в Украину. Официального подтверждения этому нет.

Елена Григорьева была убита 21 июля 2019 года. Тело активистки обнаружили рядом с её домом. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых - Даврона Мухамедова и Алексея Волнянко. Позже из уголовного дела исключили Мухамедова в связи с непричастностью. Волнянко подписал чистосердечное признание и был арестован.

Григорьева неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных различным общественно-политическим проблемам. Она отстаивала права ЛГБТ-сообщества и требовала освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Ее знакомые заявляли, что активистке регулярно угрожали.