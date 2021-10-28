В Петербурге СК не стал заводить дело о подставных членах избиркома

Сотрудники Следственного комитета отказались возбуждать уголовное дело по факту работы посторонних лиц в участковой избирательной комиссии №177 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем инстаграме депутат регионального законодательного собрания Борис Вишневский, обратившийся в ведомство.

Он просил возбудить уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

В ответе, который опубликовал Вишневский, говорится, что в работе избирательных комиссий возможно есть нарушения и недостатки. Заявление депутата Следственный комитет направило в горизбирком.

"То есть, замена настоящих членов УИК на фальшивых – это "недостатки в работе избирательных комиссий"? Так не оставим, конечно, будем обжаловать этот "футбол"", – написал Вишневский.

Ранее кандидат в депутаты Нэлли Вавилина получила такой же отказ в возбуждении уголовного дела.

Во время выборов в Госдуму и законодательное собрание 17-19 сентября в Петербурге на избирательном участке №177 шесть членов комиссии заменили подставными людьми. Об этом сообщили Русская служба Би-би-си, "Фонтанка" и телеграм-канал "Ротонда". Они опубликовали скрин сообщения, сделанный 17 сентября в чате петербургского избиркома в WhatsApp. "Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", – говорилось в нём. В сообщении были указаны имена шести из 12 членов комиссии с правом решающего голоса. В горизбиркоме Петербурга "Фонтанке" заявили, что провели проверку информации о "подставных" членах комиссии и она не подтвердилась. По итогам выборов на этом избирательном участке победил кандидат от "Единой России".