В Петербурге суд отправил в колонию-поселение участника антивоенной акции

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 месяцам лишения свободы активиста Кирилла Королёва. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, Королёв во время антивоенной акции 6 марта 2022 "толкнул представителя власти двумя руками в спину, причинив ему физическую боль, нравственные страдания и моральный вред". По данным "Фонтанки", Королёв вместе с другими участниками антивоенной акции пытался освободить задержанного полицией демонстранта. Издание публиковало видео инцидента.

Потерпевший полицейский в заседаниях не участвовал, ранее он подтвердил отсутствие претензий к подсудимому. Адвокат Марк Алексеев рассказал "ОВД-Инфо", что его доверитель возместил ущерб потерпевшему полицейскому. Защитник просил суд прекратить дело и назначить Королёву штраф.

До решения суда Королёв три месяца находился под домашним арестом. С учётом этого срока он проведёт в колонии-поселении семь месяцев.