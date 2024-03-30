В Петербурге суды предписали депортировать более 400 мигрантов

В Санкт-Петербурге более 400 иностранных граждан, которые по утверждениям российских властей нарушили миграционное законодательство, будут принудительно выдворены из России. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

В последнюю неделю сотрудники правоохранительных органов провели в Петербурге, как и ряде других городов России, массовые рейды по местам пребывания мигрантов. Как утверждается, за последние пять дней в петербургские суды поступили почти 600 дел о нарушении миграционного законодательства. 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны. Как сообщает "Фонтанка", они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. При этом ранее аппарат уполномоченного по правам человека сообщал, что единственный подобный центр в Петербурге вмещает максимум 336 человек.

Ещё около 50 иностранцев должны, как сообщается, покинуть Россию самостоятельно.

Ранее правозащитный проект "Первый отдел" сообщал, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы проводят масштабную операцию "Антимигрант". Один из адвокатов, представляющий интересы иностранцев, заявил, что депортации уже начались - мигрантов массово высылают из страны на самолётах.

Как ранее сообщали "Важные истории", в Москве за последнюю неделю в суды поступили почти 1,5 тысяч дел о нарушении миграционного законодательства.

22 марта произошло нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, жертвами которого по последним данным стали 144 человека. По подозрению в осуществлении теракта арестованы 4 уроженца Таджикистана. После теракта во многих городах России усилили меры безопасности и начали проводить рейды и проверки иностранцев.

Правозащитники сообщали, что только за первые дни после теракта в "Крокус Сити Холле" к ним обратились тысячи мигрантов, которые столкнулись с проверками со стороны сотрудников силовых органов России. Они рассказывали о том, что иностранцев доставляют в полицейские участки десятками и удерживают там часами. Журналисты проекта "Мигрант. Медиа" собрали свидетельства иностранцев в России.

Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказала ТАСС заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири. По её словам, многие граждане страны "паникуют" и хотят уехать из России. Она отметила, что "на бытовом уровне" фиксируются притеснения граждан Таджикистана, в адрес представительства Минтруда в России после теракта поступали сообщения с угрозами. При этом официально российские власти заявляют о недопустимости ксенофобии.