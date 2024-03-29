В Таджикистане задержали 9 человек по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана задержал девять человек по подозрению в связях с напавшими на "Крокус Сити Холл" и с террористической группировкой "Вилаят Хорасан". Об этом со ссылкой на источники сообщают Reuters и РИА "Новости".
По сведениям Reuters, все подозреваемые были задержаны в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат и доставлены в Душанбе. В каких отношениях они состоят с нападавшими, не говорится. В тот же день Радио Озоди сообщало, что из Вахдата на допрос в Душанбе увезли мать, брата, жену и двух дядей одного из обвиняемых – Саидакрама Рачабализоды.
Тогда же на допрос увезли родителей, жену и тёщу другого обвиняемого – Шамсидина Фаридуни (они жили в Гиссаре). Журналисты не обнаружили и родственников ещё одного обвиняемого – Мухаммадсобира Файзова – в Душанбе.
По сведениям РИА "Новости" и Радио Озоди, в следственных действиях в Таджикистане принимают участие представители российских правоохранительных органов.
- Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной форме устроили стрельбу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", затем там произошёл взрыв и начался пожар. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека, ещё 382 пострадали. Телеграм-канал "База" сообщает также о 95 пропавших без вести.
- В России возбуждено уголовное дело о теракте. По обвинению в подготовке атаки и её исполнении арестованы восемь человек.
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