В Петербурге требуют QR-коды в магазинах и ресторанах

В Санкт-Петербурге со 2 января запретили посещать магазины , рестораны и кафе людям, у которых нет QR-кода, подтверждающего вакцинацию, перенесенную коронавирусную инфекцию или медотвод от прививки. Об этом сообщается на сайте администрации города. Изначально QR-коды хотели ввести с 1 декабря, но затем этот срок дважды переносили.

Как уточняет "Фонтанка", требование QR-кодов не распространяется на продовольственные магазины, магазины товаров первой необходимости, аптеки, автозаправки, производственные столовые и кафе на территории вокзалов и аэропортов.

Ранее QR-коды были введены для посещения учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц и спортивных мероприятий.

При этом власти Петербурга в новогоднюю ночь разрешили кафе, ресторанам и барам работать без ограничений по времени.

Кроме того, с 1 января наполняемость городских кинозалов увеличивается с 50 до 75 процентов. В администрации города также напоминают, что срок действия отрицательного ПЦР-теста составляет 48 часов, а не 72 часа, как это было ранее.

В ноябре правительство предложило два законопроекта об использовании QR-кодов — в общественных местах и на транспорте. Позже второй законопроект сняли с рассмотрения, документ о QR-кодах в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении.

2 января в России выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом за сутки, что на тысячу меньше, чем днём ранее

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в конце декабря, что количество случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 103. Попова назвала дальнейшее распространение "омикрона" неизбежным.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство России ожидает начала новой волны пандемии COVID-19 в январе - феврале и роста суточных заражений до 50 000 случаев. Опасения, как утверждают собеседники агентства, связаны с "омикрон"-штаммом.