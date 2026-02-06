В Петербурге учёного-медика обвинили в госизмене из-за публикаций

В Санкт-Петербурге доктора медицинских наук, главного научного сотрудника Северо-западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора Алексея Дударева обвинили в госизмене. В основу дела легли в том числе его публикации в зарубежных научных журналах, сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Учёного задержали 14 января 2026 года по дороге на работу, в его квартире прошел обыск. Суд отправил его под стражу. Известно о деле стало только сейчас.

Обвинение основывается на публикациях Дударева в открытых международных научных журналах программы Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), где он выступал соавтором. Следствие считает, что сведения из научных публикаций якобы "могли использоваться норвежской разведкой".

AMAP работает в рамках Арктического совета – межправительственного форума, в который входит и Россия. Сын Дударева рассказал, что его отец много лет занимается исключительно научной деятельностью: пишет статьи для российских и международных журналов, участвует в конференциях, исследует вопросы здоровья народов Севера.

По словам семьи, Дударев никогда не имел допуска к сведениям, составляющим гостайну, и не подписывал соответствующих обязательств. Сам учёный вину не признал, отмечает "Настоящее Время".

Как сообщает ASTRA, ФСБ в пятницу сообщила о задержании в Хабаровском крае ещё одного подозреваемого в госизмене. Жителя города Бикин Хабаровского края 1977 года рождения, имя которого не называется, подозревают в передаче информации украинской военной разведке.

По данным "Первого отдела", 2025 год стал рекордным в России по числу приговоров по делам о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. С начала прошлого года по таким обвинениям осудили 470 человек. Еще не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек поступили в суды. Оправдательных приговоров не было.