Выдворенного из Казахстана уроженца Крыма обвинили в РФ в госизмене

В Москве по делу о госизмене был арестован 25-летний специалист по информационным технологиям Александр Качкуркин. Как пишет правозащитный проект "Первый отдел", ранее он был выдворен из Казахстана и задержан по прилёте в Россию прямо в самолёте.

О том, что Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина по фамилии Качкуркин, обвиняемого в госизмене, в субботу сообщило агентство ТАСС. Оно не привело подробностей. Слушания прошли в закрытом режиме. "Первый отдел" 1 февраля опубликовал подробности о судьбе Качкуркина.

Согласно сообщению правозащитников, Качкуркин гражданин Украины, родился и вырос в Крыму. После аннексии 2014 года ему, как и многим другим жителям полуострова, было навязано российское гражданство, тогда он был ещё несовершеннолетним. Впоследствии, как утверждается, по политическим мотивам он переехал из Крыма в Казахстан. Качкуркин жил в Алматы и работал инженером и разработчиком в сфере IT. Сообщается, что, помимо прочего, он сотрудничал с компанией OpenAI, разработчиком языковых моделей GPT.

Власти Казахстана, как следует из документов, изученных "Первым отделом", недавно привлекли его к административной ответственности по двум статьям: за переход дороги в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении. "Первый отдел" утверждает, что оба протокола были сфабрикованы. На их основании суд принял решение о выдворении Качкуркина в связи с "неуважением к законам и суверенитету Республики Казахстан". Вся процедура - от составления протоколов до собственно выдворения - заняла, как утверждается, считанные часы, в то время как обычно процедура затягивается на недели и месяцы.

Обвинение в госизмене, как пишет "Первый отдел", связано с денежными переводами в Украину. Не сообщается, признаёт ли подозреваемый вину или сам факт переводов. По данным проекта, 10% всех обвинений в госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством» в 2025 году были связаны с переводами в Украину.

Власти Казахстана не комментировали случившеся.

"Это случай, когда мы видим использование правоохранительных органов и законов Казахстана для преследования людей российскими силовиками. Вынуждены зафиксировать: Казахстан перестает быть безопасным и правовым государством даже для граждан Украины", - заявил адвокат Евгений Смирнов, которого цитирует "Первый отдел".