В Петербурге умер основатель университета Борис Фирсов

Социолог, основатель и первый ректор Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге Борис Фирсов скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил в четверг, 18 января, депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Фирсов основал Европейский университет в 1994 году. Он руководил вузом до 2003 года, затем стал его почетным ректором. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

Б. М. Фирсов - советский и российский социолог, доктор философских наук (1979), почетный доктор Хельсинкского университета, лауреат Международной Леонтьевской медали (2006), отмечается на сайте Европкйского университета. Он автор более 200 научных работ по теории и методологии современной социологии, истории советской социологии, по вопросам изучения общественного сознания, процессов массовой коммуникации, включая публикации за рубежом в Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, США, Финляндии, Франции, Чехии, Японии).

Европейский университет после создания получал денежные гранты от американских и европейских некоммерческих организаций, сообщает "Медуза". В 2016 году университет на один год был лишён лицензии на образовательную деятельность после того, как прокуратура и Рособрнадзор провели проверку в вузе. В следующие годы университет неоднократно проверяли, в частности, сотрудники Рособрнадзора.