Университет в Петербурге оштрафовали за хранение "нежелательных" книг

Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Европейский университет на 70 тысяч рублей по статье о сотрудничестве с "нежелательными организациями". Поводом для штрафа стало то, что в библиотеке вуза хранились книги, изданные при поддержке иностранных фондов. После признания этих фондов "нежелательными в России" библиотека перестала выдавать книги читателям, однако суд не стал учитывать это обстоятельство.

Восемь научных книг были изъяты из библиотеки университета в ходе прокурорской проверки в мае этого года. Они были изданы в конце 1990-х и в 2000-х годах на средства фондов "Открытое общество" и "Международный центр имени Вудро Вильсона". На момент издания эти фонды легально действовали в России. Издание книг осуществлялось при поддержке Министерства образования. "Открытое общество" было внесено в список так называемых нежелательных организаций в 2015 году, Центр Вудро Вильсона - в 2022 году.

Среди книг, вызвавших недовольство прокуратуры - монография 2023 года о развитии интернета в России, книга того же года о толковании философии Лао-Цзы и материалы семинара о музеях Петербурга 1997 года издания.

Как уточняет издание "Фонтанка", те же книги хранятся во многих других библиотеках страны, включая Российскую национальную библиотеку. Этот довод привёл в суде представитель вуза. Однако сторона обвинения ответила, что "РНБ может хранить и экстремистские материалы".

В университете сообщили, что после признания организаций "нежелательными" книги, выпущенные при их поддержке, были помещены в закрытый фонд и больше не выдавались читателям. Тем не менее суд счёл университет виновным в "хранении и распространении среди учащихся и работников" нежелательных печатных материалов.

Руководство Европейского университета не согласно с решением суда и намерено обжаловать его.