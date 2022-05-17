В Петербурге военкомат потребовал у фирмы "ГАЗель" для мобилизации

В Санкт-Петербурге военкомат Невского района потребовал от частной компании передать ему на десять дней автомобиль "ГАЗель" для проведения мобилизации. Копию документа опубликовал правозащитник Павел Чиков.
В тексте письма говорится, что предоставить транспорт компания обязана в течение двух часов, при этом автомобиль должен быть с водителями, не подлежащими призыву в армию,а также полностью заправлен.
Чиков подчеркнул, что частные компании, как и граждане, обязаны предоставлять государству автомобили лишь в военное время. Военный комиссар Невского района Сергей Яковлев, подпись которого стоит в указанном документе, отказался комментировать эту ситуацию, заявив, что это не входит в его полномочия, пишет "Ротонда".
- 24 февраля российская армия начала военные действия на территории Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении "спецоперации" в Донбассе после просьбы так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- В мае разговоры о мобилизации стали более активными из-за публикаций в американских СМИ сообщений о том, что в России всеобщая мобилизация может быть объявлена 9 мая.
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