В Петербурге военкомат потребовал у фирмы "ГАЗель" для мобилизации

В Санкт-Петербурге военкомат Невского района потребовал от частной компании передать ему на десять дней автомобиль "ГАЗель" для проведения мобилизации. Копию документа опубликовал правозащитник Павел Чиков.



В тексте письма говорится, что предоставить транспорт компания обязана в течение двух часов, при этом автомобиль должен быть с водителями, не подлежащими призыву в армию,а также полностью заправлен.

Чиков подчеркнул, что частные компании, как и граждане, обязаны предоставлять государству автомобили лишь в военное время. Военный комиссар Невского района Сергей Яковлев, подпись которого стоит в указанном документе, отказался комментировать эту ситуацию, заявив, что это не входит в его полномочия, пишет "Ротонда".