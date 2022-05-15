В России в ночь на воскресенье попытались поджечь 2 военкомата

В России в ночь на воскресенье неизвестные пытались поджечь 2 военкомата. Об этом сообщает издание Baza.

С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов около 10 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.

Как пишет Baza, нападению подвергся военный комиссариат в посёлке Пронск Рязанской области. Неизвестные подошли к зданию около 3 часов ночи и попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. Огонь не распространился. Возбуждено уголовное дело.

Ещё один поджог произошёл в Волгограде. Пожар произошёл в подсобном помещении военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам. Предположительно, в здание бросили "коктейль Молотова".

13 мая была совершена попытка поджечь военный комиссариат в городе Гуково Ростовской области. В ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска, сообщает Om1.ru со ссылкой на несколько источников. В Череповце двое 16-летних подростков забросали военкомат "коктейлями Молотова", они были задержаны. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два "коктейля Молотова" в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Сообщалось и о других случаях поджога военкоматов. Люди ни в одном из этих случаев не пострадали.