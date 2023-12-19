Петербург: на владельца балкона, с которого упала наледь, возбудили дело

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения владельцу квартиры, с балкона которой, предположительно, упала глыба льда, убившая прохожего. Суд назначил 60-летнему петербуржцу запрет определенных действий. Об том сообщает АН "Оперативное прикрытие".

31-летний житель Петербурга погиб накануне. Тело с травмой головы обнаружили на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы.

По версии следствия и администрации Калининского района, коммунальные службы чистили крышу дома за два дня до этого, 16 декабря, а лёд упал с козырька балкона на седьмом этаже, который владелец остеклил сам.

По факту гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

18 декабря из-за падения льда в центральных районах Петербурга пострадали ещё минимум два человека, их доставили в больницу.