В Петербурге вывесили баннер в память о Бабуровой и Маркелове

В Санкт-Петербурге антифашисты вывесили на крыше здания на Лиговском проспекте баннер в день годовщины убийства правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На нем написано "Помнить - значит, бороться". Фотографии опубликовал телеграм-канал "Пятница".

На 19 января в Санкт-Петербурге планируется провести акцию памяти Маркелова и Бабуровой.

Ранее музыканты-антифашисты сообщили о том, что в Москве полиция срывает концерты памяти Маркелова и Бабуровой. В телеграм-канале группы "Аркадий Коц" появилась запись о том, что сотрудники Центра "Э" угрозами и шантажом добились отмены мероприятия на двух площадках. Концерт планируется провести в Сахаровском центре (признан "НКО-иноагентом").