В Петербурге вывесили баннер в память о Бабуровой и Маркелове

В Санкт-Петербурге антифашисты вывесили на крыше здания на Лиговском проспекте баннер в день годовщины убийства правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На нем написано "Помнить - значит, бороться". Фотографии опубликовал телеграм-канал "Пятница".
На 19 января в Санкт-Петербурге планируется провести акцию памяти Маркелова и Бабуровой.
Ранее музыканты-антифашисты сообщили о том, что в Москве полиция срывает концерты памяти Маркелова и Бабуровой. В телеграм-канале группы "Аркадий Коц" появилась запись о том, что сотрудники Центра "Э" угрозами и шантажом добились отмены мероприятия на двух площадках. Концерт планируется провести в Сахаровском центре (признан "НКО-иноагентом").
- Журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова застрелили 19 января 2009 года в центре Москвы.
- Суд признал виновными в убийстве неонацистов Никиту Тихонова и Анастасию Хасис, а организатором убийства назвал Илью Горячева. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.
- В 2021 году Европейский суд по правам человека отметил нарушения в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис. Верховный суд России отправил их уголовное дело на пересмотр в кассационную инстанцию. Осуждённых поместили до 8 марта в СИЗО.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.