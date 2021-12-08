Президиум Верховного суда России отменил приговор и отправил на рассмотрение в кассационную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Тихонову и Хасис избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент "Новой газеты" из зала суда.

Как пояснил изданию адвокат семьи Анастасии Бабуровой Пётр Заикин, речи о новом повторном процессе в ближайшее время пока не идёт.

Заседание президиума Верховного суда заняло полчаса. Часть заседания, на котором выступали участники процесса, для журналистов была закрыта.

Адвокат Хасис Дмитрий Аграновский заявил "Интерфаксу", что доволен решением и рассчитывает на отмену приговора.

В феврале Европейский суд по правам человека признал судебный процесс над бывшими членами неонацистской группировки "Боевая организация русских националистов" (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис несправедливым и подлежит пересмотру.

Заявители жаловались на предвзятость некоторых заседателей коллегии присяжных, которая вынесла обвинительный вердикт.

При этом суд в Страсбурге не присудил Тихонову и Хасис какой-либо компенсации. Однако данного решения ЕСПЧ было достаточно для обращения в президиум Верховного суда России о пересмотре приговора.

После решения ЕСПЧ Верховный суд по представлению председателя Вячеслава Лебедева возобновил производство по уголовному делу Тихоновой и Хасис из-за новых обстоятельств.

Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис, а организатором – Илья Горячев. Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.