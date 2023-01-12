В Петербурге взяли под охрану инсталляцию в честь захвата Мариуполя

В Петербурге взяли под охрану инсталляцию в виде двух сердец, установленную на Дворцовой площади в честь "побратимства" с аннексированным Мариуполем, сообщает издание "Фонтанка". По данным СМИ, отныне возле композиции круглосуточно будут дежурить служащие охранного агентства. С чем это связано – не уточняется.

Два сердца, большое с надписью "Санкт-Петербург" и маленькое с надписью "Мариуполь", символизирующие "побратимство" городов, были установлены властями Петербурга на Дворцовой площади в декабре. Меньше чем через неделю после установки инсталляция была разрисована граффити и надписями.

Одна из них, на сердце с названием Мариуполя, гласила: "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды". Позже полиция задержала ученицу 11-го класса одной из петербургских школ, которая якобы и нанесла надпись. На неё составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии.

После этого инсталляцию заменили на новую.

Город Мариуполь в Донецкой области Украины был взят российскими войсками в мае 2022 года после почти трёх месяцев ожесточённых боёв. При штурме была разрушена значительная часть жилых домов и объектов инфраструктуры.

Украина и международные правозащитные организации обвиняют Россию в многочисленных совершённых в Мариуполе военных преступлениях, среди них - обстрел роддома и удар по Драматическому театру, где находились люди. Утверждается, что в результате действий российской армии погибли тысячи мирных жителей. Минобороны России называет эти обвинения фейками.

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