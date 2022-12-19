За надпись про убийц на сердечке "Мариуполь" задержали школьницу

В Петербурге полиция заподозрила ученицу 11 класса одной из школ города в том, что она нанесла надпись "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды" на инсталляцию в виде сердца с надписью "Мариуполь", установленную на Дворцовой площади.

Несовершеннолетняя жительница Петербурга была задержана. На неё составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии, сообщили корреспонденту Север.Реалии в пресс-службе МВД. По данным "Сота", после составления протокола школьницу отпустили под обязательство о явке. Её имя не называется. По данным "Соты" и Север.Реалии, школьнице 17 лет, Фонтанка.ру пишет, что ей 16.

Надпись появилась на инсталляции "Петербург-Мариуполь" в виде двух сердец 18 декабря - меньше, чем через неделю после её установки. После этого несколько рабочих сняли панели инсталляции, чтобы заменить их на новые. Один из работников рассказал Север.Реалии, что изначально обшивку сердца хотели почистить, но позже было решено заменить её.

Город Мариуполь в Донецкой области Украины был взят российскими войсками в мае 2022 года после почти трёх месяцев ожесточённых боёв. При штурме города значительная часть домов и других объектов была разрушена. Точное число погибших неизвестно, по оценкам, оно исчисляется тысячами или даже десятками тысяч. Украина и международные правозащитные организации обвиняют Россию в многочисленных совершённых в Мариуполе военных преступлениях, таких как обстрел роддома и удар по Драматическому театру, где находились люди. Минобороны России называет эти обвинения "фейками". Многие жители Мариуполя были вынуждены выехать в Россию – другие пути были перекрыты. Власти Украины считают это насильственной депортацией, также обращая внимание на процедуры так называемой фильтрации, нередко сопровождаемые насилием. В городе до сих пор перебои со светом, теплом и водоснабжением, люди продолжают жить в полуразрушенных домах.

Вскоре после оккупации Мариуполя власти Санкт-Петербурга объявили, что Петербург и Мариуполь будут "городами-побратимами". Утверждается, что Петербург курирует гуманитарную помощь Мариуполю. Установленная на Дворцовой площади инсталляция изображала два переплетённых сердца - большое с надписью "Санкт-Петербург" и маленькое с надписью "Мариуполь". Утверждается, что проект "Двойные сердца" утвердил губернатор Александр Беглов, а ранее подобная инсталляция появилась в городском саду Мариуполя.