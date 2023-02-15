В Петербурге задержали активиста с плакатом "Где Андрей Пивоваров?"

В Санкт-Петербурге на активиста Дмитрия Негодина составили протокол о нарушении требований при режиме повышенной готовности из-за пикета в поддержку оппозиционера Андрея Пивоварова, осуждённого по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации.

Дмитрий Негодин стоял с плакатом "Где Андрей Пивоваров?" на Гостином дворе, когда его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает Север.Реалии.

На плакате было написано, кто такой Пивоваров и за что его арестовали. Также в тексте было указано, что оппозиционного политика в декабре этапировали из СИЗО Краснодарского края, и что он не выходит на связь с 18 января.

На вопрос активиста о причинах задержания один из полицейских заявил, что "выступать с политическими плакатами нельзя".

Негодину грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.