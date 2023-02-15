В Петербурге задержали активиста с плакатом "Где Андрей Пивоваров?"

В Санкт-Петербурге на активиста Дмитрия Негодина составили протокол о нарушении требований при режиме повышенной готовности из-за пикета в поддержку оппозиционера Андрея Пивоварова, осуждённого по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации.
Дмитрий Негодин стоял с плакатом "Где Андрей Пивоваров?" на Гостином дворе, когда его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает Север.Реалии.
На плакате было написано, кто такой Пивоваров и за что его арестовали. Также в тексте было указано, что оппозиционного политика в декабре этапировали из СИЗО Краснодарского края, и что он не выходит на связь с 18 января.
На вопрос активиста о причинах задержания один из полицейских заявил, что "выступать с политическими плакатами нельзя".
Негодину грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.
- Оппозиционный политик Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации. Генеральная прокуратура признала таковой "Открытую Россию" ещё в 2017 году, однако речь шла не о российской общественной организации, в руководстве которой состоял Пивоваров, а об организации, зарегистрированной в Лондоне. Пивоваров был приговорён к четырём годам лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Пивоварова политзаключённым.
- В конце 2022 года Пивоварова отправили по этапу, в последний раз он выходил на связь из Петербурга, 18 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно ни семье, ни соратникам.
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