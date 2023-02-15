Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Петербурге задержали активиста с плакатом "Где Андрей Пивоваров?"

Гостиный двор в Петербурге

В Санкт-Петербурге на активиста Дмитрия Негодина составили протокол о нарушении требований при режиме повышенной готовности из-за пикета в поддержку оппозиционера Андрея Пивоварова, осуждённого по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации.

Дмитрий Негодин стоял с плакатом "Где Андрей Пивоваров?" на Гостином дворе, когда его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает Север.Реалии.

На плакате было написано, кто такой Пивоваров и за что его арестовали. Также в тексте было указано, что оппозиционного политика в декабре этапировали из СИЗО Краснодарского края, и что он не выходит на связь с 18 января.

На вопрос активиста о причинах задержания один из полицейских заявил, что "выступать с политическими плакатами нельзя".

Негодину грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

  • Оппозиционный политик Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации. Генеральная прокуратура признала таковой "Открытую Россию" ещё в 2017 году, однако речь шла не о российской общественной организации, в руководстве которой состоял Пивоваров, а об организации, зарегистрированной в Лондоне. Пивоваров был приговорён к четырём годам лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Пивоварова политзаключённым.
  • В конце 2022 года Пивоварова отправили по этапу, в последний раз он выходил на связь из Петербурга, 18 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно ни семье, ни соратникам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG