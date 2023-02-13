"Заложник системы". Оппозиционер Андрей Пивоваров пропал на этапе

Родные и близкие бывшего директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, осужденного на четыре года лишения свободы, обеспокоены его судьбой. В июле 2022-го оппозиционного активиста и политика приговорили по статье о деятельности так называемой нежелательной организации, 30 декабря прошлого года этапировали из Краснодарского края. Последний раз Пивоваров выходил на связь 18 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

22 декабря прошлого года "Команда Пивоварова" сообщила, что оппозиционера этапировали из СИЗО, где он содержался более года, в исправительную колонию №2 Краснодарского края. Тогда его соратники отметили, что, в соответствии с законом, Пивоварова должны были отправить отбывать наказание рядом с местом жительства – например, в колонию общего режима в Ленинградской области. До ареста он жил в Петербурге.



Андрей Пивоваров был задержан в мае 2021 года. В июле 2022 года суд признал его виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации. Генеральная прокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной ещё в 2017 году, однако речь шла не о российской общественной организации, в руководстве которой состоял Пивоваров, а об организации, зарегистрированной в Лондоне. После оглашения приговора правозащитный центр "Мемориал" признал Пивоварова политзаключённым.



О том, что известно об Андрее Пивоварове, Радио Свобода рассказала бывший координатор "Открытой России" Татьяна Усманова:

Мы не знаем, где он находится

– Мы знаем, что Андрей находится на этапе с 30 декабря прошлого года. В этот день его забрали из СИЗО в Краснодарском крае и отправили на этап. Куда его отправили – нам неизвестно. Его забрали специально под Новый год – видимо, для того, чтобы он отмечал этот праздник не в комфортной камере, извините за сарказм, а в каком-то грязном столыпинском вагоне. После этого Андрей смог отправить мне несколько писем. Он был в Ярославле, был еще в нескольких городах. Его кружили по стране, и в результате к середине месяца, к 18 января, довезли до Петербурга, откуда он отправил последнее письмо. В этом письме он написал, что, по словам сотрудников ФСИН, на следующий день его отправляют в Карелию. А это значит, что буквально через пару дней он уже напишет или позвонит из колонии в Карелии. После этого связь с ним прервалась: больше не было ни писем, ни звонков. С тех пор мы не знаем, где он находится. Адвокат отправил все необходимые запросы, его родители отправили запросы, но на них нет никакого ответа.

– С чем связано его этапирование?

Сотрудники ФСИН часто дают ложную информацию

– У Андрея прошла апелляция, его приговор вступил в силу, соответственно, он должен быть перевезен из СИЗО в колонию. Андрей прописан в Петербурге. По закону, его должны были отправить либо в колонию, которая находится в Ленинградской области, либо, если там нет мест, в соседний регион, то есть в Карелию. Мы думаем, что Андрей находится либо в Питере, либо в Карелии, либо в любом другом граничащем с Ленинградской областью регионе, потому что сотрудники ФСИН довольно часто дают ложную информацию.



– Почему российские власти начали преследовать "Открытую Россию" и, в конце концов, добились ликвидации организации? И как вы можете оценить масштаб преследования активистов "Открытой России"?

Андрей не скрывал, что собирается баллотироваться по одному из округов в Москве

– Эта давняя история. "Открытую Россию" ликвидировали еще в 2021 году. Но, несмотря на ликвидацию организации, через два дня Андрея задержали и арестовали. Его дело направили в Краснодарский край, потому что суды там более сговорчивые. Кроме того, они решили держать Андрея держать подальше от родственников, друзей, журналистов, чтобы давить на него через эту изоляцию. "Открытую Россию" закрыли накануне выборов в Госдуму. Андрей не скрывал, что он собирается баллотироваться по одному из округов в Москве. Именно для того, чтобы не дать Андрею возможности провести предвыборную кампанию, его и арестовали. Весной 2021 года шла тотальная зачистка политического поля, кроме "Открытой России", были вынуждены закрыться и штабы Навального, и Либертарианская партия, и все-все, кто на тот момент еще как-то оставался на плаву.

– Кто не сидит, все уехали из России?

Если тебя захотят посадить – тебя посадят

– Да. После ареста Андрея очень многие покинули страну, опасаясь преследований. В уголовной статье 284.1, по которой судили Андрея, есть примечание, что если человек сам вышел из организации, то уголовное дело на него не может быть заведено. Если организация (как это было с "Открытой Россией") самораспустилась, была ликвидирована, соответственно, в ней и не могло быть участников. Ты не можешь быть участником того, чего нет. Когда "Открытую Россию" ликвидировали, это делали специально для того, чтобы активисты не подпадали под уголовную статью. Но случай с Андреем показал, что неважно, что ты делаешь, если тебя захотят посадить – тебя посадят. Еще тогда, в 2021 году, много людей покинули страну, а некоторые этого не сделали. На тот выборный цикл были выборы не только в ГД, но еще и региональные выборы. У нас несколько человек в них участвовало: кого-то зарегистрировали, кого-то – нет, но у всех украли победу, даже у тех, кто был зарегистрирован, но никто, к сожалению, не смог выиграть. А сейчас, после 24 февраля, после начала войны, конечно, ситуация стала еще более печальной. Я не знаю уже почти никого, кто приезжает в Россию и ведет там какую-то деятельность.



–​ Почему лично вам небезразлична судьба Андрея Пивоварова?

Он родной и близкий для меня человек

– Потому что он мой очень большой друг. Он родной и близкий для меня человек. Мы работали вместе последние несколько лет. Я должна была вести его кампанию в Госдуму, которая должна была быть в Москве, но в Москве она не состоялась. Андрей баллотировался по спискам партии "Яблоко" в Краснодаре. Это была такая кампания не ради победы. Скорее, это была такая правозащитная кампания, первая и единственная в нашей стране на этот момент предвыборная кампания политического заключенного. Я ее вела. Я не считаю возможным для себя оставить близкого мне человека и не помогать ему. Поэтому сейчас я занимаюсь всем, что связано с медиакампанией в его поддержку. Я пытаюсь сделать так, чтобы Андрею было хотя бы минимально комфортно проживать это время.

–​ У вас есть основания опасаться за его жизнь?

То, что Андрей пропал, – это огромная катастрофа

– Сейчас ничего нельзя гарантировать. То, что Андрей пропал, – это огромная катастрофа и для меня, и для его родителей, которые уже немолодые люди. Я и они держим в голове очень разные варианты по поводу того, что происходит с Андреем, потому что он в заложниках у этой системы. Мы видим, как давят на других оппозиционеров, которые находятся в тюрьмах. Конечно, я не исключаю никаких очень плохих вариантов, которые могли произойти с Андреем за это время.



–​ Андрей – сильный человек?

Он делает все для того, чтобы время не прошло даром

– Да, Андрей сильный здоровый человек, который даже в заключении не теряет время даром. Пока он там сидит, он читает по книжке в день. У меня уже заканчиваются идеи, что ему еще туда отправлять почитать. Он каждый день занимается спортом. Я нашла тренера, который разработал ему специальную программу. Он по ней тренируется. Он делает все для того, чтобы это время не прошло даром. Но ,несмотря на это, я все равно беспокоюсь за то, что с ним происходит, потому что в России никакие законы не работают. Я не могу быть уверена и в том, что с человеком который находится в лапах этой системы, все в порядке, – рассказала Татьяна Усманова.



Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти внесли в число таких организаций зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).

Весной 2019 года "Открытая Россия" объявила о самоликвидации из-за преследования своих активистов. Власти возбудили против них десятки уголовных дел. В июле 2022 года суд в Краснодаре назначил четыре года колонии общего режима бывшему исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову. Поводом для преследования стали посты оппозиционера в фейсбуке.

Блог Андрея Пивоварова на сайте Радио Свобода читайте здесь