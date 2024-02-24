В Петербурге задержали художницу Осипову с плакатом памяти Навального

В Санкт-Петербурге 24 февраля задержали 78-летнюю художницу Елену Осипову. Она вышла с плакатом памяти Алексея Навального со словами "Алексей Навальный. Остановите операции Путина" возле Екатерининского сквера на площади Островского.

Полицейские посадили Осипову в машину и увезли. Примерно через час после задержания петербургский депутат Борис Вишневский сообщил, что художницу привезли домой.

Елена Осипова – петербургская художница и активистка, участница многих акций протеста, в том числе против войны с Украиной.

Год назад полицейские сорвали выставку антивоенных плакатов художницы в офисе петербургского отделения партии "Яблоко " под предлогом поступившего сообщения о заминировании.

Полицейские также забрали картины. В протоколе говорилось, что работы могут "содержат заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации".

"Яблоко" потребовало возбудить уголовное дело о ложном минировании и вернуть картины, но в возбуждении дела отказали, так как следователь МВД не смог установить личность человека, который сделал ложный звонок.

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