В российских городах десятки задержанных на памятных акциях

Жители Москвы несут сегодня цветы к Соловецкому камню, "Стене скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца и памятнику Лесе Украинке - во вторую годовщину начала российского военного вторжения в Украину.

У памятника Лесе Украинке дежурят сотрудники полиции, которые снимают на камеру тех, кто пришел с цветами, пишет "Медиазона". Со ссылкой на одного из читателей издание также отмечает, что дворники быстро относят цветы в ближайшую урну.

О том, что сотрудники "Гормоста" выбрасывают принесенные цветы, написала также SOTAvision. Издание опубликовало видео, на котором мужчина в форме "Гормоста" говорит, что получил от начальства соответствующий приказ.

У памятника задержали участника одиночного пикета, который стоял с плакатом "НЕТ ВОЙНЕ". У Соловецкого камня задержали девушку с букетом желто-синих цветов, пишет Новая газета.Европа.

В Санкт-Петербурге к памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко принесли цветы и плакат с кровавыми отпечатками ладоней поверх названий украинских городов.

По информации ОВД-Инфо, 24 февраля на разных памятных акциях по случаю второй годовщины войны и смерти в колонии Алексея Навального задержали не менее 32 человек в девяти городах: 27 возлагали цветы в память об умершем политике, трое протестовали против войны в Украине, еще двоих задержали на акции жен мобилизованных.

Также сегодня акции солидарности с Украиной запланированы во многих странах: в списке сотни локаций.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ровно два года назад, 24 февраля 2022 года. По данным ООН, за это время в Украине были убиты 10 582 человека, ранены – почти двадцать тысяч. ООН отмечает, что фактическое число жертв, вероятно, значительно выше.

Также ООН задокументировала широкомасштабные пытки, жестокое обращение и произвольные задержания гражданских лиц со стороны российских военных. На оккупированных территориях были зафиксированы суммарные казни, насильственные исчезновения и подавление права на свободу слова и собраний.

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