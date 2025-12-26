В Петербурге задержали проректора и бухгалтера университета профсоюзов

Сотрудники полиции задержали первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Ларису Пасешникову и главного бухгалтера вуза Юлию Шаркевич. Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат отстраненного от должности ректора университета Александра Запесоцкого Марк Павлов уточнил, что их подозревают в хищении 26,9 млн рублей на научных исследованиях в 2021-2025 годах. Вузом тогда руководил Запесоцкий.

25 декабря в СПбГУП прошел обыск в рамках дела о мошенничестве. "Фонтанка" писала, что 26,9 млн рублей были бюджетными средствами, которые выделили Минобрнауки и Минтруда в качестве субсидии на научные исследования. Следствие считает, что расходы на работы были завышены.