В Петербурге задержали проректора и бухгалтера университета профсоюзов

Сотрудники полиции задержали первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Ларису Пасешникову и главного бухгалтера вуза Юлию Шаркевич. Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Адвокат отстраненного от должности ректора университета Александра Запесоцкого Марк Павлов уточнил, что их подозревают в хищении 26,9 млн рублей на научных исследованиях в 2021-2025 годах. Вузом тогда руководил Запесоцкий.
25 декабря в СПбГУП прошел обыск в рамках дела о мошенничестве. "Фонтанка" писала, что 26,9 млн рублей были бюджетными средствами, которые выделили Минобрнауки и Минтруда в качестве субсидии на научные исследования. Следствие считает, что расходы на работы были завышены.
- В октябре 2025 года суд в Петербурге национализировал имущество СПбГУП по иску прокуратуры, которая обосновала свое требование тем, что Федерация независимых профсоюзов России оформила имущество в свою собственность незаконно, а руководитель вуза использует его для личного обогащения.
- Ректором СПбГУП был Александр Запесоцкий. В обеспечение иска Генпрокуратуры суд отстранил его от должности. Как писала газета "Коммерсант", Запесоцкого подозревают в обогащении за счет недвижимости вуза. Генпрокуратура и Федеральная налоговая служба установили, что в 2023–2024 годах СПбГУП оплатил Запесоцкому и членам его семьи расходы на туристические перелеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию, а также аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива и охрану особняка и квартиры в центре Санкт-Петербурга.