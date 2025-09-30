"Человек- скандал". Почему отстранили от работы ректора Запесоцкого, доверенное лицо Путина

Генпрокуратура через суд хочет истребовать у Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов недвижимость общей площадью более 55 тысяч квадратных метров. В обеспечение иска Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отстранил от должности Александра Запесоцкого – первого и до 25 сентября единственного ректора этого вуза. Запесоцкий – доверенное лицо президента Владимира Путина на выборах и приятель поп-певца Филипа Киркорова – провел на своем посту почти 35 лет. Он запомнился чередой медийных скандалов и конкурсами красоты для одиннадцатиклассниц. Долгое время Запесоцкий казался абсолютно "непотопляемым".

Текст: проект "Окно"

"Лучший бизнесмен среди ректоров, лучший ректор среди бизнесменов, – писали про него в "Комсомольской правде" еще в 2003 году. – Человек-скандал, любитель прекрасного пола и дорогих авто, гурман, типичный диктатор, авантюрист, мечтатель и прагматик с железной хваткой, душа общества, мрачный трудоголик, посетитель элитных казино Лас-Вегаса и известного Клуба грязных эстетов в Питере. Без таких, как он, наша жизнь была бы серой и пресной".

"Тип чиновника-гопника"

Александр Запесоцкий родился 14 апреля 1954 года в Курске. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики в 1976-м, затем аспирантуру Ленинградского института культуры (канд. пед. наук, 1986; доктор культурологии, 1996). Диссертацию защитил по теме "Дискотека как форма организации досуга молодежи".

Питерский журналист Сергей Шелина вспоминает, как он впервые увидел Запесоцкого в начале 90-х годов.

– Я пришел в его офис и с интересом слушал его разглагольствования, удивляясь, насколько это своеобразный, странный и, как мне тогда показалось, не очень долгоживущий в административном смысле персонаж. Но я сильно ошибался. Он пообещал организовать процветание в этой захолустной, но довольно хорошо построенной профсоюзной школе. Он ее захватил и переименовал в гуманитарный университет, а через пару месяцев созвал журналистов, чтобы прорекламировать себя и показать, что он сейчас победит прежний профессорско-преподавательский состав, с которым у него сразу же возник конфликт. .

Шелин считает, что у Запесоцкого были связи "в самых специфических кругах", которые помогли ему стать одним из тех, кто тогда захватывал собственность профсоюзов.

– Он организовал некую выдачу дипломов за деньги, широко себя разрекламировал – это был невероятно активный гопник, который понял, что настало время, когда гопник может стать чиновником и бизнесменом. У него были многочисленные скандалы из-за некачественного образования, из-за оплаты, из-за того, что он выгонял каких-то студентов, и особенно из-за домогательств к студенткам. С первых дней и на протяжении всей этой истории мы слышали, что в этом месте что-то громко кипело и довольно плохо пахло.

Объясняется это, по мнению Сергея Шелина, довольно просто.

– Есть какое-никакое, но всё-таки высшее учебное заведение. Его захватывает человек с квалификацией диджея. Он действительно был диджеем, но считал себя пропагандистом, популяризатором, учёным и был невероятно самоуверен. Он захватывал наследие известных людей, делал почётными докторами уважаемых учёных, стал организатором Лихачёвских чтений и в этом смысле идеологически захватил наследие Дмитрия Сергеевича Лихачёва. К чему он только ни тянулся, он всё захапывал.

Еще удивительнее, по словам Шелина, что хотя все эти годы Запесоцкого сопровождали разоблачения в прессе, бесконечные жалобы во всей инстанции, из всех скандалов ректору долгое время удавалось выкручиваться.

– В последние десятилетия репутация уже перестала иметь значение, человек с очень плохой репутацией прекрасно себя чувствовал на любой должности. С одной стороны, Запесоцкий был слишком заметен и слишком старался бросаться в глаза. Ему очень нравилось присваивать себе бесконечное количество статусов, которые странно при нем смотрелись: ученый, академик, артист. И это было чересчур для серой эпохи Путина. Но, с другой стороны, его вроде бы могли уже лет 20 назад придушить. А он раз за разом всплывал. Так что у него, наверное, большие связи и более развитая корневая система, чем мы думаем. А то, что сейчас он пал – так, может, кормовая база сузилась. Или просто старость, человек уже на восьмом десятке.

Гуманитарный университет профсоюзов Шелин называет "киоском", в котором продавали дипломы высшего образования.

– Там не нужно было что-то уметь, чему-то учиться. Но этот киоск был закамуфлирован под серьёзное учебное заведение. Правда, с хорошей материальной базой – он начал с захвата этой базы, всех этих зданий. На какой-то стадии Запесоцкий пытался убрать из называния слово "профсоюз" – хотел, чтобы это был просто гуманитарный университет, но ему не дали. Так что ему пришлось нести эту метку. Я помню, как некоторые студенты, видимо, не очень понимавшие, куда поступают, вдруг обнаруживали, что преподавание не соответствует тому, что они заплатили, на таких он обрушивался и уничтожал. Другой бы потушил скандал, а этот всегда просто размазывал студента. Он вообще никогда не тушил скандалов, я думаю, он ими упивался. Это был способ его существования.

Шелин говорит, что часть студентов СПбГУП быстро осознавала, что их обманывают, подсовывают какие-то корочки, не давая никаких знаний, и с такими быстро расправлялись. Но других такая система устраивала: мы заплатили, нам дают диплом, все окей, это взаимная коммерческая сделка.

"Бриллианты – лучшие друзья девушек"

"Профсоюзная" карьера Запесоцкого началась в 1986 году, когда он из Государственного оптического института им. С. И. Вавилова перешёл работать в Высшую профсоюзную школу культуры. Именно на ее базе в 1991 году был создан Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, ректором которого Запесоцкий тогда же и стал. И продержался на этом посту 34 года – дольше любого другого ректора вуза в России (ректор МГУ Виктор Садовничий уступает ему пять месяцев, ректор МГИМО Анатолий Торкунов – почти год).

За эти годы он оброс множеством почетных статусов и должностей: член-корреспондент РАН и зампред Санкт-Петербургского отделения академии, академик Российской академии образования, профессор, "Заслуженный деятель науки РФ" и "Заслуженный артист РФ".

На сайте вольного сетевого сообщества "Диссернет" Запесоцкому посвящена отдельная страница. Некорректные монографии, учебные пособия с плагиатом и массовым самоцитированием, размноженные публикации и руководство фальшивыми диссертациями – таков список академический нарушений Запесоцкого, о котором говорит координатор проектов "Диссернета" Лариса Мелихова.

– Запесоцкий – известный мастер веерной рассылки своих публикаций по различным журналам. Это так называемый самоплагиат, который по всем российским и международным стандартам считается нарушением научной этики. Правда, сам герой называет этот термин – самоплагиат – "злонамеренной выдумкой активистов "Диссернета"".

На сайте "Диссернета" приведены четыре статьи Запесоцкого, опубликованные в разных журналах с небольшим промежутком времени.

– Разумеется, это не значит, что нарушений всего четыре . По утверждению Александра Сергеевича, у него 3 тысяч публикаций, в электронной библиотеке eLibrary указано 896 статей, что, конечно, тоже немало, и проверить их все у активистов "Диссернета" нет возможности. Но и по четырем публикациям видно мастерство, с которым этот человек тасует свои статьи, публикуя их в разных журналах под разными названиями.

Кроме того, "Диссернет" обнаружил монографию А. С. Запесоцкого с плагиатом из четырех чужих диссертаций, говорит Лариса Мелихова.

По ее словам, много вопросов вызывает и участие Запесоцкого в качестве научного руководителя диссертаций. На сайте "Диссернета" представлено три примера такого руководства.

– Одна из диссертаций списана целиком с одного источника с заменой города Холмска в Сахалинской области на Норильск, с сохранением всех данных и результатов. Автора второй диссертации, подопечную Запесоцкого, Экспертный Совет ВАК рекомендовал лишить ученой степени – но по каким-то причинам Президиум ВАК отказался это сделать. Ну а автора третьей диссертации все же официально лишили степени – что накладывает даже некоторые ограничения на научного руководителя, хотя вряд ли Александр Сергеевич их на себе почувствовал.

Как можно догадаться, Запесоцкий не слишком любил "Диссернет" и старался дискредитировать его деятельность.

– В 2019 году руководство Российской академии наук решило провести самые прозрачные выборы в истории. В этом процессе принимали участие эксперты "Диссернета": мы заранее представили списки нарушителей академической этики из числа кандидатов в академики, среди которых был и Запесоцкий. Выборы сопровождались чередой скандалов и целой "войной публикаций". В итоге Запесоцкий не стал академиком, свои претензии к "Диссернету" он выразил в публикации "Академик разоблачил "Диссернет"", а кроме того, выступив на заключительном заседании Общего собрания, он сказал: "Наша открытость немного похожа на публичное раздевание. Мне кажется, что здесь надо обдумать, как должна выглядеть наша открытость", – рассказывает Лариса Мелихова и добавляет, что, по ее мнению, Академия, похоже, прислушалась к скандальному ректору: на этих выборах ее открытость и закончилась.

В своем вузе Запесоцкий совмещал пост ректора и заведующего кафедрой философии и культурологии. В 2012 году его включили в пул доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. В апреле 2024 года Путин наградил его орденом Александра Невского.

В 2007 году Запесоцкий опубликовав колонку "Бриллианты – лучшие друзья девушек" в "Санкт-Петербургских ведомостях". В ней он резко прошёлся по председателю Союза журналистов Петербурга и директору Агентства журналистских расследований Андрею Константинову, фактически обвинив его в обслуживании интересов "известного авторитетного предпринимателя". В тот же день "Фонтанка" опубликовала ответ Константинова, после чего последовала серия исков о защите чести и достоинства. Запесоцкий их проиграл: Куйбышевский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Константинова к Запесоцкому и газете, взыскав компенсацию.

Среди тех, кто судился с Александром Запесоцким, было и петербургское издание "Бумага". Ее директор Кирилл Артеменко лично с бывшим ректором СПбГУП не знаком – зато знает его в качестве истца.

СПбГУП подал в суд на "Бумагу" из-за новости 2014 года о том, что ректор вуза Александр Запесоцкий распорядился отчислить 150 студентов за некорректные, по его мнению, высказывания в соцсетях. "Бумага" процитировала заявление Российского студенческого союза, где говорилось: "Решение СПбГУПа посягает на свободу слова и мысли, гарантированные статьей 29 Конституции РФ. Также действия администрации СПбГУП имеют признаки административного правонарушения". Эти утверждения и оспаривал Университет профсоюзов, требуя от "Бумаги" 1 млн рублей за репутационный ущерб.

– Мы судились два года. В первой инстанции проиграли, а в апелляции и в кассации выиграли. Суд был очень смешной: юристы Университета профсоюзов путали документы, не могли их нормально приобщить к делу, ничего сказать по существу. То есть квалификация была очень низкая, а мы теряли много времени, чтобы во всем разобраться. Потом они на нас попытались снова подать в суд уже за другую публикацию, но не смогли сформировать иск, оформить документы – не справились с задачей. Он же вообще очень много с кем судился и, в основном, проигрывал, что было курьёзно, – вспоминает Кирилл Артеменко.

Кроме "Бумаги", Университет профсоюзов судился с изданиями "Закс.ру", The Village, "Лениздат" и от всех требовал больше миллиона рублей компенсации, но ни в одном случае эти претензии не были удовлетворены.

– Для меня феномен Запесоцкого как медийного персонажа состоит в том, что он был городским фриком. При этом он не был безобидным фриком, от него беременели студентки, он систематически унижал студентов, обижал преподавателей. Он, совершенно не стесняясь, писал у себя в Фейсбуке, на форуме Университета профсоюзов о своих приключениях, как он людей кидал на деньги, то есть там постоянно была абсолютная дикость. Все об этом знали, и он при этом был таким фактом городского пейзажа. Никто уже этому не удивлялся. Хотя вообще-то всё это – совершенное безобразие. – говорит Артеменко.

В соцсетях (ректор активно писал в Вк и Фейсбуке до мая 2022 года) Запесоцкий предстает вальяжным барином – он любит мишленовские рестораны, парижские отели, горнолыжные курорты Швейцарии. По-барски вел он себя и в собственном вузе.

В 2013 году первокурсница пожаловалась на дорогие обеды в столовой вуза, Запесоцкий в ответ назвал ее "бессильной немощью". В 2014-м университет публично объявил о намерении "мягко избавиться от балласта" – речь шла о 150 "троечниках" и нарушителях "университетских стандартов", включая поведение в соцсетях. В 2016-м он издал приказ, прямо запрещающий членам университетского сообщества участие в эротическом фото– и видеоконтенте под угрозой санкций (поводом стали откровенные фото одной из студенток на популярном порносайте). В том же 2016–м на афише ко Дню первокурсника лицо башкира заменили на "славянское". "Можно я сдохну? Доставайте мою самооценку со дна Марианской", – написал тогда у себя в соцсети пострадавший студент Руслан Вареный.

Во время пандемии ковид-19 СПбГУП сначала отправил всех студентов на дистанционное обучение, а потом отказался компенсировать разницу в стоимости заочной и очной формы обучения, хотя она существенная. Затем Запесоцкий проявил себя как ярый борец с ковид-диссидентством, заявив, что непривитым студентам могут отказать в выдаче диплома.

Но самая знаменитая инициатива Запесоцкого – конкурсы красоты для выпускниц школ вместо вступительных экзаменов. С начала 2000-х и вплоть до 2017 года университет ежегодно проводил собственный конкурс для выпускниц: "Высший бал/л, или Ум + Красота = Студент". Финал проходил в стенах СПбГУП (иногда анонсировался как площадка Театрально-концертного зала им. А. П. Петрова), претендентки на победу на две недели съезжались в Петербург на подготовку у преподавателей вуза. Главный приз – поступление на бюджет без экзаменов, а также автомобиль Skoda.

На таком конкурсе Александр Запесоцкий познакомился со своей будущей женой. В 2007 году серебряным призером стала Алина Данилевич, она на полголовы выше ректора и на 36 лет его младше. В 2012 году они поженились, а в 2013-м сайт вуза сообщил, что аспирантка СПбГУП родила дочь Елизавету Запесоцкую.

В 2021-м пара на некоторое время рассталась – в апреле ректор с прискорбием сообщил, что "решил подвести черту под нашим романом с Алиной". Красавица-студентка не оправдала его ожиданий: "Только по внутреннему миру мы оказались из разных галактик. А на одних физиологических радостях семью не построить. Сначала стало не интересно, потом тоскливо". В соцсетях Запесоцкого стали появляться фотографии других молодых и красивых девушек, однако уже в конце июля он снова позировал в обнимку с Алиной, не без грусти отметив, что "миг свободы профессора остался в прошлом".

Начало войны ректор Запесоцкий встретил в Германии, в своих соцсетях сравнивал мюнхенские бутики с московскими (в пользу последних). Вторжение в Украину он горячо поддержал, как и проведение "частичной мобилизации". В эфире "Радио Комсомольская правда" он регулярно выступал с комментариями про "необходимость импортозамещения элит", "исторический шанс для России избавиться от колониальной зависимости" и "неизбежную победу в Украине над американцами".

"Съели за 3 дня"

Генпрокуратура требует обратить в доход государства ключевые активы СПбГУП. Это главный учебный корпус на улице Фучика, 15 площадью около 46,4 тыс. м² и расположенное там же общежитие на 1000-1200 мест, а также загородный комплекс "Ольгино", где в перечне арестованного имущества значатся "корпус №3" и "корпус №4", учебно-бытовой корпус с гостиницей (примерно 7045 м²), танцевальный павильон, гараж, трансформаторная подстанция и отдельная котельная на улице Лесной, 2. Все эти объекты были зарегистрированы на Федерацию независимых профсоюзов России, учредителя вуза, и Генпрокуратура настаивает, что сделано это было незаконно. Позиция ведомства заключается в том, что "в советское время государство не передавало профсоюзам права собственности на объекты школы".

Как следует из иска, который изучил "Ъ", Запесоцкий ежегодно собирал со студентов до 1 миллиарда рублей за обучение, но в ФНС и Министерство труда заявлял об убытках и искусственно завышал расходы вуза. Общая сумма субсидий, выданных вузу государством с 2012 года, составила 3,2 млрд рублей.

В иске описаны несколько схем, с помощью которых Александр Запесоцкий и его сын Юрий выводили активы вуза. Так, например, одно из университетских зданий, площадью 2000 квадратных метров, было продано через офшор на Сейшелах за 3,2 млн рублей, а затем переоформлено на Запесоцкого-младшего и реализовано им уже по рыночной цене – за 200 млн руб.

По данным Генпрокуратуры, Запесоцкий-старший выдал сыну займов на 48 млн рублей из средств университета и погашал их за счет госсубсидий. 670 миллионов он изъял из кассы вуза и направил часть из них на развитие бизнеса по управлению недвижимостью в Монако и Эстонии, а другую часть – на покупку дома во Франции. По версии прокуроров, отец и сын Запесоцкие взяли в банках 813,6 млн рублей под залог имущества вуза и распорядились ими в личных целях, а для погашения займов использовали деньги, полученные от студентов за обучение. Так же Запесоцкого обвиняют в фиктивной аренде помещений вуза аффилированными фирмами, благодаря чему было похищено 168 млн рублей.

Недвижимость СПбГУП – не первый подход Генпрокуратуры к имуществу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В Петербурге и Москве по искам Генпрокуратуры уже изъяты крупные исторические и спортивные объекты: в 2024-м у Московской федерации профсоюзов забрали Дом союзов с Колонным залом, в 2024-2025 годах через арбитражи и Верховный суд довели до передачи государству велотрек "Крылатское", а в Петербурге в ноябре 2024-го в федеральную собственность перешел Николаевский дворец (Дворец труда). В сентябре этого года Арбитражный суд СПб и ЛО изъял у нынешних владельцев ДК имени Кирова, признав сделки выбытия из госсобственности фиктивными.

На юге России прокуроры пытаются национализировать курорты и санатории ФНПР на Кавказских Минеральных Водах. Однако первая попытка провалилась: 6 декабря 2024 года кассация оставила санатории у профсоюзов. Но параллельно идет борьба за черноморские активы: в Сочи суды изымают десятки объектов, включая бывший пансионат "Весна", а в Геленджике арестован один из старейших санаториев "Лазуревый берег", и дела по ним продолжаются.

ФНПР после распада СССР стала одним из самых богатых собственников недвижимости. На эту федерацию в 1992 году было оформлено все советское профсоюзное хозяйство – санатории, дома отдыха, Дворцы культуры, гостиницы и спортсооружения. Уже к началу 2010-х в открытых оценках фигурировали сотни санаториев и свыше двух тысяч единиц недвижимости, а в исках Генпрокуратуры по "курортному делу" прямо перечислялись 34 санаторно-курортных учреждения, включавшие 1763 объекта.

Сергей Шелин не берется предсказать, сейчас судьбу утоплен Запесоцкого.

– Я думаю, что сейчас в России идет очередной передел собственности. Мне непонятно, скорее, почему он не попал под прежние переделы, а то, что оп попал сейчас вполне логично.

Кирилл Артеменко говорит, что ему не до конца понятно, почему такого "непотопляемого долгожителя съели за 3 дня".

– Удивительно, он 34 года так себя ведёт, можно составлять рейтинг его безумств, все ему сходит с рук, и тут внезапно за 3 дня его съедают. Непонятно, что случилось. У меня только догадки – может, сейчас идет новый предел собственности, и у него больше нет его прежней крыши. Или вообще ее никогда не было, и он сам – просто фейк. А может, он кого-то не того обидел, студенты тоже разные бывают. Мы понимаем, что можно зайти не в ту дверь. А может, просто уже достал всех, даже прокуратуру, на самом деле, это тоже исключать нельзя. Люди посмотрели – ну сколько можно. В любом случае это некое знаковое явление – уходят легенды Петербурга.