В Петербурге задержали участника пикета в поддержку "Умного голосования"

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста Никиту Ильина во время одиночного пикета на Невском проспекте. Об этом он сообщил ОВД-Инфо.

Участник акции держал плакат, на котором было написано: "Выкинем Едро из Думы. Умное голосование". Сотрудники МВД прервали пикет через 20 минут после его начала. Они объяснили Ильину, что "пикеты запрещены", и отвезли активиста в отдел полиции. По словам активиста, там к нему подошел незнакомый мужчина, который спрашивал персональные данные его друзей. После того, как Ильин отказался их сообщить, ему угрожали оставить на ночь в отделе полиции.

На активиста составили протокол о нарушении правил режима повышенной готовности, который действует в Санкт-Петербурге из-за распространения COVID-19, и отпустили из отдела.

Также полицейские задержали активиста "Другой России Эдуарда Лимонова" Кирилла Иунчука и лидера движения "Марс" Дмитрия Мораликова, которые прогуливались в Василеостровском районе города. По словам очевидца, перед задержанием за ними продолжительное время двигалась полицейский автомобиль. Активистов задержали из-за того, что они громко кричали на улице, поэтому им вменяют мелкое хулиганство, сообщил член исполнительного комитета "Другой России" Михаил Аксель.

Проект "Умное голосование" появился в 2018 году перед выборами губернатора Санкт-Петербурга и в Мосгордуму. Основная цель проекта оппозиционера Алексея Навального - поддержка кандидатов, не имеющих отношения к партии "Единая Россия". В августе полиция приходила к сторонникам политика, чьи данные из базы "Умного голосования" оказались в открытом доступе. В 2021 году суд по требованию прокуратуры признал структуры, связанные с Навальным, экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Госдума приняла закон, согласно которому сторонники объединений, признанных экстремистскими, потеряли право участвовать в выборах.

"Другая Россия" - незарегистрированная партия, которую в 2010 году учредили члены запрещенной в России Национал-большевистской партии. Активистов называют "нацболами" или "лимоновцами" по имени основателя движения Эдуарда Лимонова, скончавшегося в марте 2020 года. В конце сентября 2020 года "Другая Россия" объявила о самороспуске и воссоздании под названием "Другая Россия Э. В. Лимонова". Движение "Марс", как сказано в их сообществе во "ВКонтакте", выступает "за традиционализм, идеологию консервативной революции, национализм и правый социализм".