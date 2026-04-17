В Петербурге задержали военного по подозрению в убийстве конвоира

Handcuffs and a lantern
Следственный комитет России возбудил против 35-летнего рядового уголовное дело об убийстве в связи с осуществлением "служебной деятельности".

По версии следствия, 15 апреля военнослужащего задержали в Петрозаводске после того, как он самовольно покинул воинскую часть. На следующий день его доставили в Петербург.

Во время конвоирования подозреваемый отвлек сопровождающего и несколько раз ударил его ножом, после чего попытался скрыться. Позже его задержали. Конвоир, который проходил службу по контракту, скончался от полученных ран.

Это уже уже второе убийство, совершенное дезертирами за последние сутки, отмечают "Важные истории".

Днём ранее в поселке Аккермановка в Оренбургской области полицейские попытались задержать Сергея Басалаева, которого, как выяснила Astra, разыскивают за самовольное оставление части. Он застрелил одного полицейского, ранил ещё троих и сбежал. Сейчас, он, вероятно, скрывается в заказнике "Губерлинские горы". Его поиски продолжаются.

