В Петербурге задержан автор граффити с изображением Навального

В Петербурге сотрудники полиции задержали четырех человек, пытавшихся нарисовать на электробудке граффити с изображением находящейся в СИЗО соратницы Алексея Навального Лилии Чанышевой. Об этом сообщает ОВД-Инфо (признан "иноагентом") со ссылкой на адвоката одного из задержанных Сергея Подольского.



По словам защитника, всех четверых доставили в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правил организации акции, - пишет Север.Реалии.

Граффити должно было быть посвящено дню рождения Лилии Чанышевой.



Один из задержанных, как сообщается, автор граффити с Алексеем Навальным, оно было нарисовано на той же электробудке в апреле прошлого года. На следующий день после появления граффити полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической вражды. Однако после допроса подозреваемых постановление о возбуждении дела отменили. Имя задержанного не называется.



Лилия Чанышева - бывшая глава штаба Навального в Уфе (штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена). В ноябре прошлого года она была взята под стражу по уголовному делу о деятельности экстремистского сообщества, возбуждённому против Навального и его соратников. Сейчас она находится в СИЗО № 6 Москвы.