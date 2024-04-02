В Петербурге задержан публицист и диссидент Александр Скобов

Участник оппозиционного Форума свободной России, публицист Александр Скобов задержан вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщили оппозиционеры Владимир Волохонский и Алексей Лушников.
Повод для обвинения не сообщается. В марте Скобов был включён министерством юстиции в реестр так называемых иностранных агентов.
31 марта в интервью изданию "Окно" 66-летний Скобов заявил, что призывает помогать российским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины. Российские власти объявили Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус террористическими организациями.
По словам Скобова, он выступает против замораживания конфликта в Украине. "Только победа Украины, только освобождение всех захваченных Россией территорий, восстановление границ 1991 года, репарации за агрессию и предание суду тех членов военно-политического руководства России, которые развязали войну", — сказал он.
У публициста изъяли телефон и компьютер. Он не смог взять с собой лекарства от диабета, сообщает издание "Ротонда". Соратники Скобова сообщили редакции, что он намерен отказаться от адвоката, о том же пишет и Волохонский.
- Скобов в советское время выпускал в Ленинграде антиправительственный журнал "Перспективы". В СССР его дважды отправляли на принудительное лечение из-за участия в оппозиционной деятельности. В России он публиковался в радикально-оппозиционном издании "Грани". Он неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода до включения редакции в список так называемых нежелательных организаций.
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