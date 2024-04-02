В Петербурге задержан публицист и диссидент Александр Скобов

Участник оппозиционного Форума свободной России, публицист Александр Скобов задержан вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщили оппозиционеры Владимир Волохонский и Алексей Лушников.

Повод для обвинения не сообщается. В марте Скобов был включён министерством юстиции в реестр так называемых иностранных агентов.

31 марта в интервью изданию "Окно" 66-летний Скобов заявил, что призывает помогать российским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины. Российские власти объявили Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус террористическими организациями.

По словам Скобова, он выступает против замораживания конфликта в Украине. "Только победа Украины, только освобождение всех захваченных Россией территорий, восстановление границ 1991 года, репарации за агрессию и предание суду тех членов военно-политического руководства России, которые развязали войну", — сказал он.

У публициста изъяли телефон и компьютер. Он не смог взять с собой лекарства от диабета, сообщает издание "Ротонда". Соратники Скобова сообщили редакции, что он намерен отказаться от адвоката, о том же пишет и Волохонский.