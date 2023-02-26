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В Петербурге задержаны 150 подростков из новой субкультуры "ЧВК Рёдан"

Торговый центр "Галерея" в Санкт-Петебрурге (архивное фото)

Полиция в Санкт-Петербурге задержала в торговом центре "Галерея" более 150 подростков, предположительно, последователей новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан", в основу которой лёг аниме-сериал. Причиной стала драка между участником ЧВК и группой молодых людей. Ранее представители субкультуры уже устраивали в "Галерее" массовые драки.

По данным "Фонтанки", во время драки в "Галерее" пострадал один школьник. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении группы лиц, которые нарушали общественный порядок в торговом центре.

Несколько подростков задержаны в торговом центре "Галерея" (название совпадает с петербургским) в Новосибирске. По данным местных СМИ, один из школьников был в одежде с изображением паука, другие – просто в чёрных вещах.

Это не первые задержания несовершеннолетних, которых подозревают в причастности к "ЧВК Рёдан", за последние дни. По данным телеграм-канала "База", первая потасовка с участием членов группы произошла еще 19 февраля в Москве, на фудкорте в торговом центре "Авиапарк". Вечером 24 февраля там задержали более трёх десятков человек, на следующий день – ещё несколько.

"База" пишет, что ещё одна массовая драка произошла и в московском торговом центре "Маркос Молл". После неё задержали около 20 подростков.

О происшествиях с участием подростков и задержаниях сообщают СМИ Казани.

  • Участники новой субкультуры вдохновлены аниме-сериалом Hunter x Hunter, в сюжете которого присутствует преступная организация "Геней Рёдан" с пауками на эмблеме. Подростки из "ЧВК Рёдан" красят волосы в черный цвет, носят символы паука и цифры 4 на одежде.
  • Аббревиатура ЧВК расшифровывается как "частная военная компания". Это понятие у многих ассоциируется с "ЧВК Вагнера". Представители сообщества в разговоре с рядом российских СМИ сообщили, что не имеют отношения к каким-либо военным образованиям. Аббревиатура ЧВК к названию "Рёдан", по их словам, добавлена ради шутки.

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