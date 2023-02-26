В Петербурге задержаны 150 подростков из новой субкультуры "ЧВК Рёдан"

Полиция в Санкт-Петербурге задержала в торговом центре "Галерея" более 150 подростков, предположительно, последователей новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан", в основу которой лёг аниме-сериал. Причиной стала драка между участником ЧВК и группой молодых людей. Ранее представители субкультуры уже устраивали в "Галерее" массовые драки.

По данным "Фонтанки", во время драки в "Галерее" пострадал один школьник. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении группы лиц, которые нарушали общественный порядок в торговом центре.

Несколько подростков задержаны в торговом центре "Галерея" (название совпадает с петербургским) в Новосибирске. По данным местных СМИ, один из школьников был в одежде с изображением паука, другие – просто в чёрных вещах.

Это не первые задержания несовершеннолетних, которых подозревают в причастности к "ЧВК Рёдан", за последние дни. По данным телеграм-канала "База", первая потасовка с участием членов группы произошла еще 19 февраля в Москве, на фудкорте в торговом центре "Авиапарк". Вечером 24 февраля там задержали более трёх десятков человек, на следующий день – ещё несколько.

"База" пишет, что ещё одна массовая драка произошла и в московском торговом центре "Маркос Молл". После неё задержали около 20 подростков.

О происшествиях с участием подростков и задержаниях сообщают СМИ Казани.