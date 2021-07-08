В Петербурге запретили мероприятия с участием более 75 человек

В Санкт-Петербурге с 13 июля запрещается проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек, говорится в указе, который выпустил губернатор Петербурга. На согласованные с властями города мероприятия в театрах, концертных залах, кинотеатрах, цирках, спортивные мероприятия могут приходить больше людей.

Для театров, концертных залов, цирков, кинотеатров и спортивных объектов вводятся дополнительные требования. В частности, наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тысяч человек. Наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%, а спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

На спортивных мероприятиях смогут присутствовать только спортсмены, тренеры, судьи и технический персонал, которые должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за три дня до даты мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Также власти Санкт-Петербурга ограничили наполняемость пассажирского водного транспорта. На судах должно быть заполнено не более 50% предусмотренных мест. Кроме того, на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия. Согласно указу, новые ограничения будут действовать до 16 августа.

Предыдущие ограничения в Петербурге, связанные с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, были введены 21 июня. Тогда власти запретили доступ в аквапарки и на аттракционы. На выставочные, торжественные и другие мероприятия, где собираются более 75 человек, посетителей обязали пускать только с отрицательным ПЦР-тестом.

Новые ограничения в Санкт-Петербурге вступят в силу спустя день после окончания чемпионата Европы по футболу, часть матчей которого проходили на стадионе "Газпром Арена". В Санкт-Петербурге состоялось семь матчей турнира, из них две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал 2 июля. В городе были открыты фан-зоны на Дворцовой площади, на Конюшенной площади и у дворца спорта "Юбилейный". После старта первенства число посетителей фан-зон ограничили из-за роста количества случаев заражения COVID-19.

7 июля Санкт-Петербург обошел Москву по числу умерших от COVID-19 за сутки. За весь период пандемии, по подсчетам оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге зафиксировано 17 183 смерти от COVID-19.