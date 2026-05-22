В подконтрольном РФ Старобельске атаковано здание колледжа

В оккупированном российскими военными городе Старобельск Луганской области в результате, как утверждается, атаки украинских беспилотников серьёзные повреждения получили здания учебного корпуса колледжа и общежития, пострадали не менее 35 человек, есть погибшие. Об этом сообщают назначенные Россией власти так называемой "ЛНР", независимых данных о числе пострадавших нет. МЧС России и российские СМИ публикуют фото и видео, на которых видны полуразрушенные здания Старобельского профессионального колледжа, работа спасателей и пострадавшие.

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник написал, что в здании были более 80 человек, главным образом подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Также сообщается, что трёх человек спасли из-под завалов, а под завалами ещё могут быть люди. Также сообщается, что повреждены административные здания, магазины и частные дома в Старобельске, ранения за пределами колледжа получил один человек.

Впоследствии в МЧС России сообщили, что из-под завалов извлекли тело погибшего. Mash пишет о двоих погибших. Телеграм-канал Mash также пишет, что в местных пабликах появились сообщения о поиске пропавших без вести девушек-подростков, которые предположительно могли быть в общежитии во время удара.

Украинские военные сообщения российской стороны не комментировали, мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал фото разрушенных зданий, отметив, что это следствие "взрывов" в городе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, в ведомстве утверждают, что ВСУ с помощью 4 БПЛА "прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО "Луганского государственного педагогического университета"".