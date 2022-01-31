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В Подмосковье от "непроизвольного выстрела" контрактника погиб солдат

Иллюстративное фото

В Московской области военнослужащий-контрактник утром 31 января случайно застрелил солдата срочной службы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Согласно докладу военных, военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости солдат срочной службы получил смертельное ранение.

Как сообщали источники ТАСС, Mash и 112, инцидент произошел в воинской части в деревне Троице-Сельцо городского округа Мытищи в оружейной комнате. По данным телеграм-канала 112, 45-летний контрактник в звании старшего прапорщика Магомед Алигов смертельно ранил 25-летнего Владислава Волкова. По словам Алигова, выстрел был случайным, он просто хотел "напугать" сослуживца. Baza пишет, что выстрел был сделан в голову.

В октябре 2019 рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев, в том числе двоих офицеров, в карауле воинской части в поселке Горный в Забайкалье. Свой поступок Шамсутдинов объяснил тем, что над ним издевались. Сослуживцы Шамсутдинова подтвердили наличие неуставных отношений в части

В январе прошлого года окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Присяжные единогласно признали солдата-срочника виновным, отметив при этом, что он заслуживает снисхождения.

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