В Подмосковье покончил с собой генерал ВДВ в отставке Белянин

В городе Ивантеевка в Московской области покончил с собой генерал-майор в отставке, бывший заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, Белянин в последнее время тяжело болел.

Следственный комитет проводит проверку по факту самоубийства отставного генерала.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

Дмитрий Холодов погиб 17 октября 1994 года на рабочем месте в редакции "Московского комсомольца" от взрыва самодельной мины-ловушки, которая находилась в переданном ему неизвестным портфеле-дипломате. В это время журналист занимался расследованием коррупционных схем в российских вооруженных силах.

Обвинение в организации убийства было предъявлено нескольким офицерам Воздушно-десантных войск. Были задержаны полковник в отставке Павел Поповских, командир отряда спецназа майор Владимир Морозов, бывший десантник Константин Барковский, офицер ВДВ Александр Сорока, бывший командир отряда спецназа Константин Мирзаянц, а также заместитель гендиректора частного охранного предприятия Александр Капунцов. Все они были оправданы в 2002 году за отсутствием доказательств. Через год дело было отправлено на новое рассмотрение, но Верховный суд подтвердил в 2005 году оправдательный приговор.