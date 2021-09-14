В Подмосковье после народного схода задержали двоих мигрантов

В поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области местные жители вышли на народный сход после убийства пожилой женщины, в котором заподозрили мигрантов, работающих на местном предприятии.

Пенсионерка пропала 12 сентября, когда пошла в лес собирать грибы. Позже её тело было обнаружено неподалеку от железнодорожных путей. В понедельник местное издание "Копейка" опубликовала письмо местной жительницы, в котором говорилось, что "мигранты изнасиловали и убили женщину". Автор письма жаловалась, что поселок "превратился в аул" из-за общежития для мигрантов.

Вечером 13 сентября у общежития собрались несколько сотен человек с требованиями наказать преступников. Они также требовали, чтобы к ним приехали начальники местного МВД и округа. Здание окружили сотрудники полиции.

После этого полиция, как утверждают в Следственном комитете, "по горячим следам"задержала "двоих граждан соседних государств 1988 и 1984 годов рождения". Им предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины. Следователи будут ходатайствовать об аресте обвиняемых, а также проверят законность их нахождения в России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщил в инстаграме глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, власти будут добиваться закрытия общежития для мигрантов в Бужаниново. На сегодня назначена встреча с собственником общежития, добавил чиновник.