В Подмосковье сбит беспилотник. В аэропортах задержаны 100 рейсов

В Воскресенском районе на юго-востоке Московской области утром в четверг сбит беспилотник, летевший по направлению к Москве. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в телеграме мэр Москвы Сергей Собянин.

Минобороны России позднее подтвердило информацию об уничтожении беспилотника самолётного типа над территорией Воскресенского района, обвинив в атаке Украину.

В московских аэропортах было задержано более 100 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Накануне вечером в районе Брянска были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России подтвердили эту информацию, а также сообщили об уничтожении украинской ракеты в аннексированном Крыму.

В ночь на 30 августа шесть российских регионов и аннексированный Севастополь подверглись ударам беспилотников. Это самая массированная атака дронов на Россию с начала войны. Власти Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской, Орловской областей и аннексированного Севастополя заявили об отсутствии пострадавших. Самый мощный удар пришёлся по Пскову - там дроны атаковали аэродром и военную часть.

Расследовательский проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода опубликовал первые спутниковые снимки псковского аэропорта после атаки беспилотников, которые, по разным оценкам, повредили от двух до шести военно-транспортных самолётов Ил-76.

По данным Би-би-си в 2023 году произошло более 190 атак беспилотников в России и аннексированном Крыму.

В публикации со ссылкой на BBC Verify, отслеживающего сообщения об ударах дронов в российских СМИ с начала 2023 года, говорится, что невозможно подтвердить в каждом из зафиксированных случаев, что речь идёт именно об атаках беспилотников.

В 2023 году, пишут авторы статьи, удары в основном фиксировали в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в аннексированном Россией Крыму. В начале войны в России была введена военная цензура, которая предписывает СМИ публиковать информацию, основываясь только на источниках российского Минобороны.

По оценкам РБК, за полтора года войны число атак беспилотников на российские регионы превысило 500.

При подсчёте учитывались официальные сообщения Минобороны, губернаторов и правительств регионов о беспилотниках, в том числе о сбитых и подавленных средствами радиоэлектронной борьбы. Не во всех заявлениях указывалось точное число беспилотников, отмечает издание.

Дроны использует при ведении боевых действий как Украина, так и Россия. В начале этого года командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что с сентября 2022 года в Украине сбили 610 дронов-камикадзе, запущенных Россией.