В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

В Московской области, недалеко от Ногинска обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



По данным телеграм-каналов Baza и Shot, дрон нашла в лесу примерно в 300 метрах от своего дома жительница садового товарищества "Заря", расположенного в Богородском городском округе неподалеку от Ногинска. Она решила, что это "чья-то игрушка" и скинула фотографии дрона в чат садового товарищества, спустя два часа один из участников чата позвонил в полицию.

В телеграм-каналах утверждается, что речь идёт о беспилотнике UJ-22 Airborn украинского производства. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со взрывчатым веществом С-4 – всего 17 килограммов взрывчатки. Дальность полёта такого дрона составляет до 800 километров.

По информации СМИ, он мог зацепиться за деревья и упасть. По другой версии, у беспилотника закончилось топливо.

Откуда был запущен дрон - неизвестно. Украинская сторона инцидент не комментировала.



Похожий беспилотник был обнаружен 28 февраля недалеко от газовой компрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья.

Россия обвиняет в атаках украинские силы. Киев не признаёт свою причастность к таким операциям.