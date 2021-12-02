В Подмосковье задержали 200 участников пасторской конференции

В подмосковном Раменском полицейские пришли на пасторскую конференцию протестантских церквей "Нового поколения" и задержали около 200 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" (признано иноагентом).

Сотрудники правоохранительных органов положили всех задержанных лицом на холодный пол и продержали так 40 минут. Сообщается, что один из участников конференции был избит.

В мероприятии принимали участие как зарегистрированные, так и незарегистрированные религиозные организации. Предположительно полиция посчитала, что среди них могут быть признанные в России нежелательными.

В августе этого года Генеральная прокуратура России признала деятельность четырёх зарубежных религиозных организаций нежелательной на территории страны. Ими оказались Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвия), Евангельская христианская церковь "Новое поколение" (Латвия), Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение", Духовное учебное заведение Международный библейский колледж "Новое поколение" (Украина).

Поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, в противном случае их членам грозит административная и уголовная ответственность.