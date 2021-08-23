Прокуратура признала нежелательными четыре религиозные организации

Генеральная прокуратура России признала деятельности четырёх зарубежных религиозных организаций нежелательной на территории страны.

Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвия),

Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (Латвия),

Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение",

Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина).

Поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, в противном случае их членам грозит административная и уголовная ответственность.

"Новое поколение" — международное апостольское движение протестантских церквей. Оно насчитывает более 400 церквей в СНГ, Европе и США. "Движение «Новое поколение» имеет единую стратегию и цель — утвердить законы и принципы, записанные в Библии, во всех сферах жизни — в СМИ, культуре, политике, образовании, бизнесе и тому подобное", — сообщается на сайте организации. Церковь основал пастор Алексей Ледяев, раньше он руководил пятидесятнической церковью, однако после раскола был отстранен от пасторского служения "за отступление от стандартных религиозных правил".

Впервые церковь была зарегистрирована на Украине городе Марганец Днепропетровской области в 1990 годы. 31 октября 2006 в стране было зарегистрировано Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение". Его возглавил Андрей Тищенко. Под его опекой находится около 400 поместных церквей, 110 из них — на территории России.

Летом 2021 года Госдума ужесточила уголовную ответственность за участие и руководство нежелательной неправительственной организацией. За участие в работе таких организаций для лиц, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичное деяние либо имеют судимость за совершение такого преступления, предусмотрен штраф либо лишение свободы на срок от одного года до четырёх лет. Также возможно наказание в виде обязательных либо принудительных работ.

Религиозная организация Свидетели Иеговы ранее была признана в России экстремистской и запрещена, десятки её последователей осуждены - в том числе к реальным срокам заключения.