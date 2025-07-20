В поисках альтернативы. Баку и Ереван уходят из-под влияния Москвы

Пока Россия по-прежнему занята войной в Украине, влияние Москвы к югу от российских границ, особенно в Армении и Азербайджане, заметно ослабевает. Этот сдвиг открывает двери для других игроков, включая Турцию, Европейский союз и Соединенные Штаты, считают аналитики.

10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Абу-Даби, чтобы обсудить возможное мирное соглашение, без посредников – включая Россию. Хотя прорыва добиться не удалось, в совместном заявлении была подтверждена приверженность обеих стран двусторонним переговорам и продолжению "мер по укреплению доверия".

Всего пять лет назад ситуация была совершенно иной. После 44-дневной войны между двумя странами в 2020 году за Нагорный Карабах – регион, населенный преимущественно этническими армянами, международно признанный частью Азербайджана и долгое время являвшийся главной причиной вражды двух стран, – президент России Владимир Путин выступил посредником в соглашении о прекращении огня. Тем самым он укрепил традиционную посредническую роль Москвы в регионе.

Но перемирие с тех пор способствовало тому, что Рауф Миргадиров, аналитик бакинской газеты "Айна-Зеркало", называет "историческим сдвигом": "Две страны – после более чем 30-летнего конфликта из-за Карабаха – теперь сближаются друг с другом и отдаляются от России. Обе хотят освободиться от российского влияния, и сейчас предоставился шанс, поскольку Россия очень занята войной в Украине".

Рубен Мехрабян, аналитик Армянского института международных отношений и безопасности, согласен с тем, что Ереван рассматривает нынешнюю ситуацию как возможность ослабить контроль Москвы над Арменией. "Россия хотела, чтобы Армения оставалась в вечном конфликте, чтобы Москва могла постоянно "спасать" нас и тем самым оправдывать свое бессрочное присутствие, – говорит Мехрабян. – Но Армения хочет разрешить свои споры и избавиться от российского присутствия. России это не нравится".

Напряженность и обвинения

По мнению некоторых аналитиков, связи Еревана с Москвой начали ухудшаться в 2016 году, во время короткой вспышки военных действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Конфликт тогда завершился прекращением огня при посредничестве России и некоторыми территориальными приобретениями Азербайджана. Это подогрело недовольство Армении по поводу недостаточной поддержки Москвой ее традиционного союзника.

Позиция и политика России, начиная с войны 2016 года, стали смещаться в сторону Азербайджана

По мнению Ричарда Гирагосяна, директора-основателя Центра региональных исследований в Ереване, этот момент ознаменовал "начало эрозии и потери доверия Армении к России как к партнеру по безопасности". "Позиция и политика России, начиная с войны 2016 года, стали смещаться в сторону Азербайджана", – считает аналитик.

Отношения еще больше ухудшились после войны 2020 года, когда Баку восстановил контроль над Нагорным Карабахом, а Россия вновь не поддержала Ереван.

Недавние события показали, насколько напряженными стали отношения между двумя странами.

17 июня российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян был арестован по обвинению в призывах к незаконному захвату власти. По мнению Гирагосяна, арест был "шагом армянского правительства, направленным на то, чтобы упредить любое вмешательство России" в парламентские выборы в следующем году. "Это было сделано скорее для того, чтобы противостоять российскому влиянию внутри самой Армении, – говорит Ричард Гирагосян. – Этот человек – продукт Москвы, его многие воспринимают как пропутинского".

Этот человек – продукт Москвы, его многие воспринимают как пропутинского

Несколько дней спустя, 25 июня, власти Армении арестовали архиепископа Баграта Галстаняна, видного священнослужителя Армянской апостольской церкви, обвинив его в заговоре с целью свержения правительства.

Реакция России была разгневанной, а министр иностранных дел Сергей Лавров призвал прекратить "необоснованные нападки" на церковь, назвав ее "одним из столпов армянского общества". Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Армении.

Перемены происходят не только в Армении. Отношения между Баку и Москвой этим летом также резко ухудшились. В конце июня Ильхам Алиев приостановил двусторонние встречи на высшем уровне, отменил визит в Азербайджан российского вице-премьера Алексея Оверчука и отменил российские культурные мероприятия в Баку.

Эти действия последовали за гибелью двух этнических азербайджанцев во время полицейского рейда в Екатеринбурге. Азербайджанские власти заявили, что причиной смерти стали пытки, которым подверглись азербайджанцы. Вслед за этим в стране было арестовано несколько российских граждан, в том числе сотрудники пропагандистского издания "Sputnik Азербайджан".

Дилемма России в Зангезуре

Пять лет назад у России были другие амбиции по сохранению влияния в регионе – в частности, за счет военного присутствия.

Соглашение о прекращении огня, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном в 2020 году, предусматривало восстановление экономических и транспортных маршрутов. В нем также оговаривалось, что Армения обеспечит безопасный транзит между собственно Азербайджаном и его Нахичеванским эксклавом по так называемому Зангезурскому коридору, контроль за которым будет возложен на Федеральную службу безопасности России.

"Возможно, Зангезурский коридор – единственный приемлемый вариант для России сохранить свое присутствие в регионе" – сказал Кирилл Кривошеев, российский аналитик из Фонда Карнеги, в интервью Азербайджанской службе РСЕ/РС в 2023 году. Однако Армения рассматривает коридор как угрозу своему суверенитету.

Пока переговоры между Баку и Ереваном продолжаются, остается неясным, будет ли надзор ФСБ России за Зангезурским коридором частью окончательной сделки. В марте Никол Пашинян заявил, что после подписания договора на армяно-азербайджанской границе не останется никаких иностранных подразделений. По словам Вадима Дубнова, корреспондента "Эха Кавказа", эта идея также не очень привлекательна для азербайджанцев. "Развертывание сил ФСБ, возможно, имело смысл для Азербайджана до урегулирования карабахского конфликта, – говорит он. – Но сейчас прямые переговоры с Арменией, а не участие России, более выгодны для Баку".

Сейчас прямые переговоры с Арменией, а не участие России, более выгодны для Баку

Контроль над Зангезуром также связан с более масштабной геополитической картиной: так называемым Средним коридором, маршрутом, связывающим Китай с Европой в обход России. "Зангезур – часть Среднего коридора, – поясняет Рауф Миргадиров. – Россия хочет контролировать не только Зангезур, она стремиться доминировать над всеми наземными и воздушными маршрутами на Южном Кавказе. Но я думаю, что у Турции теперь есть все возможности для того, чтобы возглавить усилия по обеспечению региональной безопасности".

Новые региональные игроки

Хотя аналитики согласны с тем, что влияние России ослабевает, они предупреждают, что глубокие экономические и исторические связи не могут быть разорваны в одночасье.

Правда, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году традиционная экономическая зависимость стран региона от России также начала снижаться, отмечал российский аналитик Кривошеев в 2023 году. По его словам, "Турция стала ключевым партнером России по импорту. Многие товары транспортируются через Турцию и Азербайджан. Стамбульские проливы жизненно важны, а Азербайджан сейчас является важнейшим хабом для российского газа. Мы продаем нефть и газ Азербайджану, который затем продает их в Европу. Это законно и не нарушает санкции".

Пол Гобл, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда, подчеркивает растущее значение Азербайджана. "Алиев наконец-то осознал, что Россия нуждается в Азербайджане не меньше, чем Азербайджан в России, – говорит он. – Когда вы понимаете, что вы нужны другой стороне больше, чем она вам, это меняет ваши расчеты".

Тем временем Ереван восстанавливает связи с Анкарой, одновременно отдаляясь от Москвы. Отношения между двумя странами, долгое время напряженные как из-за исторических обид, так и из-за нагорно-карабахского конфликта, в котором Турция поддержала Азербайджан, закрыв границы с Арменией в 1990-х годах, сейчас понемногу улучшаются. В июне Никол Пашинян посетил Турцию и встретился с президентом Реджепом Эрдоганом.

Мы работаем с ЕС и США над повышением уровня сотрудничества

"Армения экономически зависит от России, потому что большая часть наших связей с внешними рынками проходит через Грузию и Россию, – отмечает Рубен Мехрабян. – Наша граница с Ираном открыта, но ее пропускная способность ограничена. Открытие турецкой границы позволило бы Армении получить доступ к европейским рынкам".

Однако Армения не возлагает все свои надежды на Турцию. По словам Мехрабяна, Ереван также укрепляет связи с США и ЕС. "Мы работаем с ЕС и США над повышением уровня сотрудничества. С Соединенными Штатами мы уже подписали хартию о стратегическом партнерстве. Мы также приняли законы, соответствующие стандартам ЕС и направленные на потенциальное вступление в Евросоюз – хотя мы знаем, что это долгий путь".