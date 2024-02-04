В поисках "исторического экстремизма". Что не так с новыми учебниками

С 1 сентября 2025 года в 5–7 классах российских школ появится новый предмет “История нашего края”. Нововведение привело к опасениям о потенциальных конфликтах между Москвой и регионами из-за трактовок исторических событий.

Что заменят

Проект приказа о введении нового школьного предмета Министерство просвещения разместило на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов во второй половине января. Сейчас в российской начальной школе с 5 по 7 класс существует предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Его хотят убрать, заменив на "Историю нашего края".

– Когда мне дали его вести, я болтал о чем угодно, но, по сути, не по теме, так как учебников нет, программу я брал из интернета рандомную, – рассказывает собеседник Радио Свобода, учитель истории из Москвы.

Ещё один учитель истории, из Нижегородской области, также отметил отсутствие учебников по "Основам духовно-нравственной культуры народов России":

– Неожиданное решение: совсем недавно, наоборот, говорили об усилении этого предмета. Основы духовно-нравственной культуры часто используются для проникновения священников в школы. Но контроля нет, мои ученики в эти часы смотрят исторические фильмы, – рассказывает он.

Чиновники уже создают рабочие группы из местных историков

Учитель предполагает, что введение нового школьного предмета – в том числе возможность потратить существенные денежные средства в рамках бюджета Министерства просвещения. На момент публикации материала пресс-служба Министерства просвещения не ответила на вопросы Радио Свобода.

Судя по публикациям в региональных медиа, по "Истории нашего края" учебники все-таки будут. Но не в каждом субъекте России, а лишь в 32 регионах. В ряде из них чиновники уже создают рабочие группы из местных историков. Удалось найти сообщения о такой работе в Калининградской и Тамбовской областях, Татарстане и Чечне.

Поводы для трений

Судя по планам Министерства просвещения, новый школьный предмет должен прививать детям "понимание вклада представителей различных народов России ‎в формирование ее цивилизационного наследия; понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; [...] осознание единства и многообразия культур народов Российской Федерации, роли русского языка как государственного языка и языка межнационального общения".

Между тем, член президентского совета по правам человека и бывший сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов написал в своем телеграм-канале о необходимости "механизма профессиональной независимой экспертизы этих учебников на предмет исторического экстремизма", чтобы выявлять возможные сепаратистские пассажи в них. Кабанов не ответил на предложение Радио Свобода об интервью.

– В последние два года резко сократился федеральный перечень учебников, особенно по гуманитарным дисциплинам – Минпросвещения просто не пропустит ничего противоречащего главной линии. Когда министру просвещения Сергею Кравцову пришлось ехать к Кадырову извиняться за учебник истории, это исключение из правил, – говорит Даниил Кен, глава "Альянса учителей".

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян заявил в интервью "Парламентской газете", что федеральный школьный предмет, наоборот, даст возможность из Москвы контролировать, что говорят детям на уроках в регионах.

По-разному трактуется история вхождения той или иной территории в состав России

"Уже сейчас во многих школах России изучают историю своего края. Сделать это обязательным, интегрировав такой курс в предмет "История", на мой взгляд, – правильная идея, но с некоторыми уточнениями. Сейчас каждый регион, каждый край сам определяет содержание курса местной истории. При этом мы сталкиваемся со случаями, когда отдельные субъекты дают собственные оценки тех или иных политических событий. Например, по-разному трактуется история вхождения той или иной территории в состав России. Но это функция федеральных учебников. Что касается региональных учебников, они должны обращать внимание на культуру, этнографические, духовные особенности конкретного субъекта, язык, моду, нравы", – заявил Чубарьян.

– Школьные учебники истории очень москвоцентричны. Объединение русских земель вокруг Москвы, борьба за первенство между Москвой и Тверью и Москвой и Литвой, – рассказывает Радио Свобода учитель истории из Москвы.